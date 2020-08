annonse

Frps Christian Tybring-Gjedde er provosert over selfiene til kulturminister Abid Raja (V).

I forrige uke skrev Aftenposten om Rajas store engasjement på sosiale medier der han legger ut selfier fra alle stedene han besøker. Raja har lagt ut 88 selfier på sin Facebook-side siden nyttår, skrev Aftenposten.

For å sette det i perspektiv, så er det nesten like mange som resten av regjeringen til sammen. Olaug Bollestad følger på andreplass med sine 20 selfier på Instagram.

– Det hørtes litt lite ut, synes jeg. Det har skjedd usedvanlig mye i livet mitt siden januar. Helt siden jeg ble politiker i 2009, har jeg forsøkt å poste noe én gang om dagen. Det fikk jeg råd om av en Facebook-ekspert på et foredrag en gang, sa Raja til Aftenposten.

– Klovn

Nå reagerer Christian Tybring-Gjedde (Frp). Han kaller Raja en politisk klovn, og mener Solbergs regjering fremstår som et politisk sirkus.

– Abid Rajas fokus på egen person er grenseløs. Han opptrer som en liten unge i godteributikk. At han ikke har noe å formidle ser ikke uten til å affisere han noe som helst. Rajas ablegøyer gjør politikk til et absurd teater. Det rammer alle politikere som gjør sitt ytterste for ta folkets mandat på alvor.

– Rajas klovnerier og useriøsitet rammer også statsminister Solberg som aksepterer at denne mannen gjør hele regjeringens arbeid til et politisk sirkus, skriver han på facebook.

I kommentarfeltet er reaksjonene delte.

– Blir kvalm bare jeg ser han. Vi kan da ikke ha sånne selvdiggere som statsråder. Troverdigheten til politikere begynner å bli lik null. Snart barnehage hele Stortinget, skrives det.

– Han klarer i hvert fall å ødelegge den autoritet og respekt en statsråd bør ha. Klovnerier og ablegøyer trodde jeg skulle foregå på sirkus. Mulig hans plan er å skape misnøye med valgte politikete generelt, skriver en person.

Enkelte mener imidlertid at Frp-politikeren bør holde munn.

– Det burde single i glasshuset når Tybring-Gjedde, av alle politikere, omtaler en kollega sånn, skriver en mann.

– Ett nytt lavmål fra C. T. Gjedde. Hvor lavt går det an å synke for en som selv er både overfølsom, furten og selvhøytidelig.

Mulig lederkandidat i Venstre?

I disse dager jobber valgkomiteen med å innstille ny leder i Venstre etter Trine Skei Grande. Sveinung Rotevatn har allerede lansert sitt kandidatur. Abids Raja har foreløpig ikke sagt offentlig om han utfordrer Rotevatn om ledervervet.