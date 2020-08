annonse

I et normalt sett rolig boligområde i Oslo har barn over tid blitt utsatt for ran, trakassering og vold, av en spesifikk innvandrergjeng.

Innbyggere i strøket Tonsenhagen i Groruddalen på Oslos ytre østkant har i løpet av de siste månedene vært rammet av uroligheter og kriminalitet, da en ungdomsgjeng på rundt ti til 15 ungdommer har terrorisert området. Ungdommene, som har innvandrerbakgrunn, har ranet andre barn og unge, utøvet hærverk og laget annen kvalme.

Barn blir utsatt for mobbing, vold og ran, mens foreldrene bekymrer seg.

– Det er en snakkis her oppe nå, forteller en mann bosatt i området til Resett.

Som respons på den økende utryggheten i nærområdet har bekymrede foreldre opprettet en lukket Facebook-gruppe, ved navn «Årvoll og Tonsenhagen Foreldregruppe» der urolighetene diskuteres.

– I begynnelsen var det mye snakk om borgervern og patruljering i denne gruppen. Nå er det 500 mennesker i gruppen, og det handler mer om dialog og at man skal snakke med disse ungdommene, for å få en slutt på dette.

Begynte med pandemien

Mannen forteller at den aktuelle ungdomsgjengen begynte å terrorisere barn på Tonsenhagen da covid-19-pandemien for alvor slo innover Norge.

– Vi begynte å få besøk her en stund før sommeren da skolene stengte ved coronautbruddet. Gjengen som lager bråk er fra naboområdet Linderud, forteller han, og fortsetter:

– Det er langt flere fremmedspråklige på Linderud enn på Tonsenhagen. Jeg kan ikke si at jeg har sett en eneste som er etnisk norsk i denne ungdomsgjengen som plager folk. De ser ut som somaliere og arabere i 14- til 16-årsalderen.

– De kom først oppover med bysykler og masker på, og hetter over hodet. De fløy rundt her og gjorde ugagn. Det var først ikke snakk om vold og ran, men mer utagerende oppførsel. Så har det vært en rolig periode i sommer, men nå har de startet opp igjen. Nå er det voldsepisoder, hærverk og generell kvalme.

Hærverk

Mannen understreker at at gjengen ikke bruker vold mot voksne, men at de plager barn og andre ungdommer på Tonsenhagen, og gjerne de som er yngre enn dem selv.

Gjengen har blant annet utført hærverk ved fotballbanen i nærmiljøet, i tillegg til å være ansvarlig for flere ran og voldepisoder utført mot barn. Ved fotballbanen er det nå satt opp en vaktordning der voksne i området passer på, for å unngå hærverk i fremtiden.

Ordensforstyrrelser, vold og hærverk på banene våre Vi har de siste ukene hatt uønsket besøk av en guttegjeng med… Publisert av Årvoll IL Barne- og ungdomsfotball Onsdag 12. august 2020

Naivitet

I Facebook-gruppen «Årvoll og Tonsenhagen Foreldregruppe» er to av de mer alvorlige episodene referert.

– Det er én gjeng og det har vært de samme ungdommene hele tiden. De raner barn, går rundt i gatene og skaper utrygghet. Det var en situasjon før foreldrene kom på banen, da barna var redde for å røre seg i nærområdet, forteller mannen på Tonsenhagen til Resett.

Han er oppgitt over visse foreldre og medlemmer i den lukkede Facebook-gruppen, som han mener utviser naive holdninger overfor den aktuelle gjengen.

– Gjerningsmenn blir omtalt som ofre. Dette er en evig diskusjon. De som kommer til orde i sammenhengen er de som bare snakker om dialog, mens vi andre, vi er fæle. Ofte tør ikke folk å snakke så høyt om dette. Men det bør komme andre, strengere konsekvenser enn bare dialog, sier han.

Resett har kontaktet Oslo politidistrikt for en kommentar. Saken følges opp.