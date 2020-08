annonse

Det skal bli en ny kristen TV-kanal i Norge.

Norge IDAG skriver at flere trossamfunn og TV-aktører er invitert. Pinsebevegelsen har vært i møte.

– Vi jobber med en utredning der vi undersøker muligheten for å starte en TV-kanal med en tydelig kristen profil, sier Vårt Lands sjefredaktør og administrerende direktør Bjørn Kristoffer.

NTB skriver at Vårt Land mener at det er stor interesse for et godt religiøst innhold på TV.

– Vi tror vi kan lage en kanal av høy kvalitet som kan nå bredt ut, sier Bore.

Tidligere i år var det mye bråk rundt en annen kristen kanal, Visjon Norge. Livets Ord og Evangeliesenteret kuttet samarbeidet med TV-kanalen. Senere gjorde Norea Mediemisjon gjort det samme.

– Vi avsluttet samarbeidet med dem i begynnelsen av mai. Årsaken er dels at vi ønsker å prøve en ny plattform for våre programmer, dels kontroversene rundt kanalen, sa daglig leder Per Birkeli i Norea i mai.