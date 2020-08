annonse

Kritikken hagler mot Tawfiiq-moskéen i Oslo. Vidar Kleppe i Demokratene tar til orde for å stenge trossamfunnet.

Onsdag rapporterte Resett om bråket rundt den somaliske Tawfiiq-moskéen i Oslo, Norges største moské, som er kjent for sin reaksjonære, bokstavtro tolkning av islam.

Det sittende styret i moskéen utfordres av en gruppe, som etter sigende skal tilhøre en annen klan enn den personene i styret tilhører, som hevder de er misfornøyde med måten moskéen styres på. I media har flere fra denne gruppen beklaget seg over et ekstraordinært årsmøte som fant sted lørdag, der en stor gruppe medlemmer ble nektet og delta, mens alle kvinner helt ble nektet å votere. Det er også gjort kjent at det ikke er en eneste kvinne i moskéens styre, og kritikken mot trossamfunnet har ikke latt vente på seg.

Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe er eksempelvis ikke nådig i sin vurdering av situasjonen.

– Nå må da Tawfiiq-moskeen i Oslo stenges, konstaterer Kleppe overfor Resett.

Lovløse tilstander

Han påpeker at det over lang tid har vært kaotiske tilstander i moskéen.

– Det er en godt kjent sak for norske politikere og politiet, at det over lang tid vært lovløse tilstander, trusler og full krangel mellom medlemmene i Norges største moské, sier Kleppe.

– Den pågående, rå kampen om makt, posisjoner og titalls millioner norske skattekroner årlig i statlig og kommunal støtte til moskéen, er etter min menig kriminell. Dette må stoppes ved at moskéen stenges, fortsetter han.

– Nok er nok

Kleppe har har avslutningsvis et budskap til moskéens medlemmer.

– Norge ikke er Somalia. Er du misfornøyd, så reis hjem. Nok er nok.