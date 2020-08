annonse

annonse

Det har vært flere bilbranner i Oslo natt til lørdag.

Den første brannen var i en bil som sto parkert i Furuset Allé. Den bilbrannen mistenker politiet er påsatt da de har en mistenkt i saken og det skal være snakk om en pågående konflikt.

– Bilen er helt utbrent og vi tror at brannen er påsatt, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

annonse

– Jeg kan ikke gå i detaljer om konflikten, men den er ikke gjengrelatert, sier han.

Bilen på Furuset er utbrent. Vi har opplysninger som tilsier at brannen er påtent og hovedhypotesen er at dette har bakgrunn i en pågående konflikt. Vi jobber med undersøkelser på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 14, 2020

Den andre brannen skjedde på Lindeberg i en parkert varebil. Det skjedde under to timer etter brannen på Furuset. Politiet vet ikke hva som har skjedd annet enn at de konstaterer at bilbranner sjelden oppstår av seg selv.

annonse

– Vi vet ikke hva som har skjedd i denne saken. Men vi forholder oss til at parkerte biler sjelden begynner å brenne uten grunn, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo.

#Oslo: Nødetatene er på Lindeberg etter melding om brann i en parkert varebil. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 15, 2020