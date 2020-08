annonse

Brækhus møter amerikanske Jessica McCaskill i nattens oppgjør i Tulsa.

Brækhus er ubestridt mester med titler i bokseforbundene WBA, WBC, WBO, IBF og IBO, og har aldri tapt på sine 36 proffkamper, skriver VG.

McCaskill mener Brækhus har en gammel kropp, men det tar den norske boksedronningen med stor ro.

– Jeg tror hun får seg en overraskelse. Jeg er i storform, sier Brækhus.

– Hun blir nok en av mine tøffeste motstandere. Hun er veldig sulten og vet hvilke dører som åpner seg for henne hvis hun slår meg, sier 38-åringen om McCaskill.

Målet er en storkamp mot irske Katie Taylor.

– Jeg må slå McCaskill først, og Taylor må slå sin motstander. Dette er ikke lette kamper, sier hun.

Familien har hun ikke sett siden januar.

– Dette er jobben min. Jeg reiste til Tyskland da jeg var yngre og var borte lenge der på grunn av bokseforbudet I Norge. Jeg er vant til dette, og de er vant til dette, sier Brækhus om de hjemme.

– Jeg har faktisk sett bakover. Alt jeg har vært igjennom siden jeg startet som kickbokser for 25 år siden. Jeg er stolt over alt jeg har oppnådd, og at jeg har vært sterk nok til å stå opp for meg selv hele veien, sier boksetalentet som lørdag kan bli historisk og forsvare sine titler for 26 gang.

Fakta om Cecilia Brækhus

Dette er proffbokseren Cecilia Brækhus:

* Fullt navn: Cecilia Carmen Linda Brækhus

* Alder: 38 år (født 28. september 1981)

* Fødested: Cartagena, Colombia (oppvokst i Bergen)

* Bosted: Oslo/California

* Vektklasse: Weltervekt (66,7 kg)

* Høyde: 171 cm

* Vekt: 65,7 kg

* Ubeseiret i 36 proffkamper (ni knockoutseirer)

* Verdensmester i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization)

* Promotor: Matchroom Boxing.

* Trener: Abel Sanchez.

* Aktuell: Setter sine fem VM-titler på spill mot Jessica McCaskill i Tulsa, Oklahoma og kan bli den første som forsvarer en VM-tittel 26 ganger.

Kilde: NTB