Ytringsfrihet er ikke alltid en prioritet i en av Norges mer venstreorienterte yrkesgrupper.

Etter tips fra en leser er Resett gjort oppmerksom på at en Facebook-gruppe ment for lærere, med over 22 000 medlemmer, forbyr folk å legge ut lenker fra Resett, Document og «lignende nettsteder».

Gruppen er gitt navnet Status Lærer.

Formaningen fremkommer i grupperegler utstedt av sidens administratorer.

Regelen kan imidlertid rapporteres til Facebook, ved å klikke seg inn på «Om», og på symbolet ved siden av det angjeldende punktet, blant de fastsatte retningslinjene.

Resett har kontaktet en av gruppens administratorer på Facebook.

Røde lærere

Det er ikke noe nytt at mange lærere har et antipatisk forhold til institusjoner på høyresiden. Ikke bare er SV et populært parti blant norske lærere, det har også vært mange lærere og pedagoger blant SVs kandidater ved valg.

I 2015 skrev Utdanningsnytt at 31 prosent av SVs kandidater arbeider innen undervisning. Det innebar at nesten hver tredje listekandidat for SV, var lærer, barnehagelærer eller undervisningsansatt.