annonse

annonse

En femåring som er skutt og drept av en svart mann i USA får ikke oppmerksomhet i media.

Fem år gamle Cannon Hinnant lekte med søstrene sine i hagen da 25 år gamle Darius N. Sessoms gikk bort og skjøt gutten i hodet. Han døde etter å ha blitt brakt til Wilson Medical Center, skriver New York Daily News.

Sessoms var en venn av guttens far og skal ifølge rapporter ha spist middag med faren dagen før drapet.

annonse

Doris Lybrand, som så drapet, trodde først at Sessoms lekte med barna.

– Han løp over gata, pekte med pistolen mot hodet til gutten og fyrte av før han løp tilbake over gaten igjen, sier hun til The USA Wire.

Les også: Presset TV 2-journalist fortsetter utskjellingen: – Lukk nebbet ditt! Stikk!

annonse

Lybrand trodde ikke sine egne øyne.

– Folk løper ikke over gata for å drepe barn, sier det sjokkerte vitnet.

Guttens mor, Bonny Waddell, tror drapet har rasebasert motiv og har sverget å «brenne ned hele USA» i sin kamp for å få Sessoms stilt ansvarlig for sine gjerninger.

– Jeg er villig til å brenne ned hele dette landet hvis det er det som må til for å se Sessoms brenne i helvete, sa hun.

Politiet arresterte Sessoms med hjelp fra U.S. Marshals Service Carolinas Regional Task Force, etter at han rømte og gjemte seg i en nærliggende by.

Den grufulle hendelsen utspant seg i Wilson County, North Carolina, og saken er forventet å komme opp til høring den 25. august. Sessoms sitter i varetekt uten mulighet for kausjon. North Carolina har dødsstraff, men påtalemyndighetene har foreløpig ikke sagt om de ønsker lovens strengeste straff for barnemorderen.

annonse

Cannon Hinnant ble begravet torsdag etter en våkenatt hvor folk tente et lys utenfor rettsbygningen i Wilson County.