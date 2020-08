annonse

Finn-Hågen Krogh og Didrik Tønseth står bak sin tidligere lagkamerat Petter Northug etter torsdagens råkjøring.

– Først trodde vi at det var «fake news», men så skjønte vi raskt at det var sant. Det er bare trist, og så får vi håpe at det går bra med Petter selv, sier Finn-Hågen Krogh til Trønder-Avisa lørdag.

Krogh og Tønseth var på samling på Steinkjer i Trøndelag da de fikk beskjeden om sin tidligere lagkamerat.

– Det var en sjokkerende nyhet for oss alle. Det er fryktelig synd. Får håpe at Petter kommer seg på beina igjen, sier Didrik Tønseth.

Krogh og Tønseth støtter sin tidligere lagkamerat.

– Vi som gruppe kjenner Petter svært godt, og vi står bak han uansett. Petter vil alltid være en av oss skiløpere. Vi håper etter beste ønske at han kommer seg ut av det på et vis, og at han kommer seg på bedringens vei. Vi vil alltid støtte Petter uansett – det må han vite, sier Krogh.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tar avstand fra Northugs handlinger.

– Det er ikke sånn at vi sier at nå kan vi ikke være venner med ham videre, selv om vi tar fullstendig avstand fra – og jeg synes det er forkastelig – det han har gjort. Men personen Petter Northug kan jeg fortsatt si er en god venn av meg. Det håper jeg det vil være for alltid, selv om det han har gjort nå er helt tragisk, sier Nossum til NRK.