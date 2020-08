annonse

Tre internasjonale kvinneorganisasjoner har blitt anklaget rasisme og manglende inkludering fra tidligere ansatte. De alle har fått betydelig økonomisk støtte fra Norad. Nå skal påstandene granskes.

Etter kampanjen til Black Lives Matter har debatten om strukturell rasisme kommet på dagsordenen. Nå har den kommet til internasjonale hjelpeorganisasjonen, Leger Uten Grenser har er i søkelyset for rasisme og diskriminering. I hovedsak dreier kritikken seg om at europeere dominerer viktige avgjørelser, at ikke-vestlige ikke får toppjobbene, og at avlønningen er urettferdig.

Nobel Women’s Initiative er en internasjonal advokatorganisasjon med base i Ottawa, Canada. Den ble opprettet i 2006 av seks kvinnelige vinnere av Nobels fredspris for å støtte kvinnegrupper over hele verden i kampanjen for rettferdighet, fred og likhet. Bistandsaktuelt skriver at nå har de startet granskning etter at mange har sagt opp og i et åpent brev kom med sterk kritikk av interne forhold.

Samtlige av de fargede er blant de som nå har sluttet. De fem fredsprisvinnerne uttaler at de er rystet og lei seg over kritikken. De erkjenner at det fantes «organisasjonsmessige utfordringer», men beklager dypt at de ikke har skjønt i hvor stor grad dette har påvirket de ansatte.

I brevet ønsker de endringer basert på åpenhet, rettferdighet og inkludering for å leve opp til sine egne verdier.

Nobel Women’s Initiative har fått over 24 millioner kroner fra Norge

Organisasjonen har siden 2009 fått 24 millioner kroner i norsk støtte, og det er planlagt utbetalinger på 3,4 millioner kroner for 2020. Fredrikke Storaker Kilander vedgår at Norad kjenner til «uro» i organisasjonen, og legger til at alle som får tilskudd fra Norad skal ha egne etiske retningslinjer som skal inneholde bestemmelser om ikke-diskriminering og varsling.

– Det er positivt at styret nå vil sette i gang en uavhengig, eksterne gjennomgang. Dette tyder på at de tar saken på alvor, skriver hun i en epost til Bistandsaktuelt.

Sak 2: Women Deliver jobber for likestilling og kvinnehelse

Leder av organisasjonen, danske Katja Iversen, har tatt permisjon etter at tidligere ansatte har hevdet på sosiale medier at de har opplevd rasisme og diskriminering på arbeidsplassen. De har satt i gang en ekstern granskning og opprettet en tipstelefon.

– Vi fordømmer alle former for rasisme og diskriminering, heter det i uttalelsen som er underskrevet av organisasjonens norske styreleder, Kristin Hetle.

Angela Bruce-Raeburn ved den amerikanske organisasjonen Global Health Advocay Incubator skriver i et innlegg i nettavisen The New Humanitarian at reaksjonen fra Women Deliver er for svak. Det er ikke ikke nok at lederen tar permisjon. Bruce-Raeburn ser på det som et uttrykk for at rasisme ikke tas nok på alvor i bistandsbransjen. Hun sier at anklager om seksuelt upassende oppførsel behandles med et mye større alvor enn anklager om rasisme.

Women Deliver har fått til sammen 16 millioner kroner i norsk støtte i perioden 2007-2017. De skal forsøke å om med tilskudd i løpet av 2020.

Den tredje er International Women’sHealth Coalition (IWHC)

Organisasjonen fordeler tilskudd til kvinneorganisasjoner og aktivister verden over. I et åpent brev hevdet ikke-navngitte ansatte at IWHC har en «giftig og rasistisk» organisasjonskultur. Styret i organisasjonen sier at de tar anklager om diskriminering, rasisme og mobbing alvorlig og ber om unnskyldning til alle som kan ha opplevd dette.

International Women’s Health Coalition har mottatt 21,4 millioner kroner i støtte fra Norge. Men er ikke støttemottaker i dag.