Petter Northugs lillebror, Tomas Northug, sier broren uansett er velkommen hos ham. Men sportskommentatorer mener veien til tilgivelse blir lang.

– Min bror er velkommen til meg uansett. Kom hjem en tur nå, og ta deg noen måneder til å lufte hodet. Kanskje trenger du flere, skriver Tomas Northug på Instagram.

Petter Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 i Ullensaker fredag. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det er tatt blodprøve. Hjemme hos ham ble det funnet kokain, bekreftet skistjernen fredag.

Det er andre gang Northug havner i problemer med politiet etter en biltur. I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for fyllekjøring etter å ha krasjet bilen sin i Trondheim.

Tung tilgivelse

Sportskommentator Leif Welhaven i VG påpeker at Northug var tilgitt av de fleste for den første fyllekjøringen. Den siste tiden har han slått seg opp som forretningsmann og TV-personlighet.

– Det er uvirkelig trist at Norges største stjerne igjen ødelegger for seg selv og setter andre i fare, skriver Welhaven.

Han understreker at det er viktig at personen Petter Northug blir tatt vare på av sine nærmeste, men at det også utløser følelser i det norske folket.

– Én ting er å få tilgivelse etter én episode som aldri skulle ha funnet sted – gang nummer to blir fort verre, skriver Welhaven.

Trist for oss som ser på

Sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen i Northugs hjemby er inne på mye av det samme. Han påpeker at Northug denne gang ikke kan slå tilbake i et VM, slik han gjorde i Falun i 2015.

– For Petter Northug personlig er det et gigantisk nederlag. For merkevaren han er i ferd med å bygge opp: Potensielt ødeleggende. For alle oss rundt, som ønsker at det skal gå bra med ham, er det bare trist, skriver Løfaldli.

– Petter Northug fortjener naturligvis å få nye sjanser, når han har gjort opp for seg i rettssystemet. Problemet er at de åpne dørene blir færre, at troverdigheten og tilliten rives i stykker, skriver Løfaldli.