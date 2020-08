annonse

Det fremgår av en pressemelding fra Øst politidistrikt at Petter Northug har vært samarbeidsvillig etter at han ble pågrepet for råkjøring og kokainfunn.

I pressemeldingen rapporterer Øst politidistrikt at de er i en tidlig fase av etterforskningen og at de derfor ikke ønsker å oppgi detaljer rundt siktelsen annet enn å bekrefte at Northug har kjørt for fort, og dessuten at det er mistanke om kjøring i beruset tilstand.

Politiet skriver også at de har funnet narkotika i Northugs leilighet. Northug har selv skrevet på Instagram at dette dreier seg om kokain.

– Førerkortet er rutinemessig beslaglagt og vi har gjennomført de nødvendige undersøkelsen av bilen som nå er levert tilbake til han. Vi bekrefter at det er blitt tatt en blodprøve, resultatene fra denne ventes først om noen dager, skriver politiet i pressemeldingen.

– Northug har vært samarbeidsvillig og vi fortsetter etterforskning gjennom helgen og de nærmeste dagene, legger politiet han.

Etter at nyheten om pågripelsen av Northug kom, har Sykkellaget Uno-X avsluttet sin utstyrsavtale med skiløperen. Også Norges Skiforbund varsler at det skal finne sted møter om deres avtale med Northug.