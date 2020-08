annonse

Undervisning og fagmiljø ved Kunsthøgskolen i Oslo (Khio) blir skjøvet til siden av identitetspolitikk. Studenter og lærere har signert et opprop som krever at skolen iverksetter radikale, identitetspolitiske tiltak.

– Det hersker et klima for moralsk retthaveri på Kunsthøgskolen i Oslo, hevder professor Stian Grøgaard.

Han kaller identitetspolitikkens inntog «en maktovertakelse», skriver Klassekampen.

Rektor ved Kunsthøgskolen Måns Wrange lover å innføre opplæring for ansatte og kurs for studenter i «normkritikk, etikk, kjønnsbevisst og dekolonisert pedagogikk». Men det har fått flere til å advare om politisering.

Professor Stian Grøgaard har undervist i kunstteori i 30 år og er bekymret for utviklingen.

– Jeg liker dårlig rollen som selger av kunstteori til kunder som på forhånd vet hvilke konklusjoner de vil ha, sier han.

Han sier videre at stadige pålegg om kursing viser et tegn på mistillit til de faglige ansatte, samt at rommet for meningsmangfold snevres inn.

– Jeg vil mene at det var lettere å være uenig tidligere, og klimaet var mer avslappet, skriver Grøgaard i en e-post til Klassekampen.

Teoriprofessoren hevder at nå må man veie sine ord og vil ikke bli intervjuet på telefon. Han sier også at mange ansatte ikke lenger tør å snakke fritt.

– Det jeg ønsker som lærer, er at studentene skal tenke sjøl, ikke at 25-åringer skal være enige med en senior som meg. Men det vi opplever nå, er et klima for moralsk retthaveri, hvor folk opptrer som andre enn de er og sensurerer seg selv. Det siste er det verste.

Klassekampen spør om opprør mot det bestående er vanlig blant kunststudenter, og om dette ikke kan sees opprøret i en historisk kontekst. Til det svarer Grøgaard at dette opprøret er ikke studentenes eget opprør. De protesterer åpenbart på vegne av andre og blir nyttige idioter i en maktovertakelse, mener han.