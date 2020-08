annonse

annonse

Petter Northugs advokat er kritisk til Abid Rajas uttalelser skiløperen.

Northug ble tatt for råkjøring torsdag, og samme kveld ble det funnet kokain hjemme hos ham. Kulturministeren mener den pensjonerte langrennsstjernens handlinger påvirker idrettens omdømme negativt.

– Det er et viktig rettsprinsipp at regjeringspolitikere ikke kommenterer en pågående straffesak, sier Northugs advokat, Halvard Helle, til VG.

annonse

Les også: Politiet: – Northug har vært samarbeidsvillig

Raja avviser på sin side kritikken.

– Jeg har ikke kommentert straffesaken, det har jeg vært tydelig på i alle intervjuer at den vil gå sin gang, og politiet må få gjøre jobben sin. Samtidig har jeg vært klar på at loven er lik for alle, også for Petter Northug. Vi er alle glad i sportsmannen Petter, og samtidig må alle rollemodeller være sitt ansvar bevisst, sier statsråden til VG.