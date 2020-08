annonse

annonse

Politiet var til stede med både sivile og uniformerte betjenter under en SIAN-demonstrasjon på Furuset nordøst i Oslo lørdag.

Les også: Stort politioppbud varslet på SIAN-stand i Oslo

Markeringen gikk rolig for seg, til tross for at over 50 motdemonstranter, som slo på grytelokk og andre metallgjenstander, forsøkte å overdøve SIAN-leder Lars Thorsen da han talte. Gjerder var satt opp for å holde en håndfull aktivister og motdemonstranter adskilt.

annonse

Demonstrasjonen utenfor Furuset senter pågikk fra klokken 13.