Amerikanske medier meldte fredag at den tidligere FBI-juristen Kevin Clinesmith (38) erklærer seg skyldig i å ha forfalsket et av nøkkeldokumentene som ble brukt til å overvåke den tidligere Trump-medarbeideren Carter Page.

Dette er den første siktelsen til statsadvokat John Durham. Durham ble i mai 2019 engasjert av justisminister William P. Barr til å etterforske opprinnelsen til de falske anklagene om konspirasjon mellom Russland og Trump-kampanjen forut for valget i 2016.

Kevin Clinesmith, som arbeidet med både epost-etterforskningen av Hillary Clinton og Russlandsetterforskningen, vil tilstå at han forfalsket et dokument som ble brukt ovenfor FISA retten.. «Kevin angrer dypt på å ha endret eposten. Det var aldri hensikten å villede retten eller hans kollegaer, og han trodde han videreformidlet informasjon som var korrekt. Men Kevin forstår at det han gjorde var galt, og aksepterer ansvaret», skriver advokaten hans, Megan Cunniff Church, i en epost til Washington Times.

Siktelsen viser at Clinesmith med overlegg endret en epost fra CIA som bekreftet at Carter Page jobbet som kilde for dem. Clinesmith la til ordene «not a source» («ikke en kilde»), i eposten før den ble brukt som underlag for fornyelse av overvåkningstillatelsen i 2017. Dermed kunne narrativet om at Carter Page var en «russisk ressurs» opprettholdes ovenfor FISA-retten som godkjenner overvåkningstillatelsene.

Clinesmith ble først avslørt i granskningen til generalinspektør Michael Horowitz. I rapporten omtales Clinesmith som «Office of General Councel attorney” (OGC attorney). I tillegg til å avdekke selve endringen, kunne Horowitz gjennom avhør og den utleverte elektroniske kommunikasjonen til Clinesmith også dokumentere motivet.

I avhør fortalte en FBI-leder at han ville forsikre seg om at Carter Page ikke hadde vært informant for et annet byrå før han signerte en søknad om fornyelse av overvåkningstillatelsen. Clinesmith fikk oppgaven, og da han kontaktet CIA fikk han beskjed pr epost om at Carter Page faktisk jobbet som kilde for dem.

Clinesmith endret da «source» til «not a source» i eposten, og fikk det dermed til å se ut som Page ikke hadde et forhold til CIA. På dette grunnlaget signerte FBI lederen søknaden om forlenget overvåkningstillatelse. Fornyelsen fant sted etter at Trump var innsatt som president.

Clinesmith jobbet i FBIs avdeling for IT-og nasjonal sikkerhet, ledet av tidligere sjefsadvokat James Baker. Under etterforskningen av epostsaken mot Hillary Clinton rapporterte han til den nå avsatte sjefsetterforskeren Peter Strzok som også ledet

Russlandsetterforskningen, «Crossfire Hurricane», i 2016. I 2018-rapporten til generalinspektør Horowitz identifiseres Clinesmith som en av FBI etterforskerne som sammen med bl.a Peter Strzok og hans elskerinne, FBI-juristen Lisa Page, hadde tydelig bias mot Trump. Bare timer etter Trumps valgseier uttalte han i følge rapporten «Jeg er så stresset over hva jeg kunne ha gjort annerledes». Noen uker senere tekstet han «Viva La Resistance!», et slagord brukt av anti-Trump aktivister.

Forfalskning og destruksjon av føderale etterforskningsdokumenter faller innunder paragraf 18 USC 1519, med en strafferamme på inntil 20 år. Durham har valgt å ta ut tiltale mot Clinesmith etter paragraf 18 USC 1001, dvs for å ha avgitt falsk forklaring. Slike overtredelser straffes med bøter og/eller fengsel i inntil fem år.