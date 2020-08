annonse

Media fremstiller alle menn fra Midtøsten som konservative muslimer, og av til også ekstremister, mener en skribent.

– Et eksempel på dette er Vårt Land som ofte eksponerer et utvalg av konservative muslimer som representerer koranskoler og de mest ekstreme oppfatninger av islam, skriver Masoud Ebrahimnejad i Utrop og legger til.

– For Vårt Land er gjerne definisjonen av en muslim lik definisjonen av en konservativ muslim.

Ebrahimnejad skriver at Vårt Land presenterer mindretallsgruppen av konservative muslimer som representative for muslimske innvandrere i Norge.

– Når Vårt Land og de andre avisene insisterer på å presentere for eksempel islamNett, Fuad Qureishi, Islamsk råd, Usman Rana osv. som representanter for muslimer og ved enhver hendelse løper til dem for å få en uttalelse på vegne av muslimer.

Ebrahimnejad sier videre at det er media som bidrar til at storsamfunnet setter flertallet av muslimer i samme bås som fåtallet av konservative og ekstreme. Dette er grupper som ikke vil la seg integrere og lever i parallellsamfunn. Men på grunn av media får de makt.

– Media gir denne mindretallsgruppen definisjonsmakt. Det er de som i media skal definere hva en ekte muslim er og hva det betyr. Det er denne lille mindretallsgruppen som definerer hvordan en muslimsk kvinne skal kle seg og hvor nødvendig det er å beholde hijaben, skriver han og legger til.

– Som følge av den generøse muligheten for å innta denne rollen, tildelt av en naiv media, har de konservative muslimene fått enorm makt og mulighet for å bestemme over det muslimske miljøet i Norge.