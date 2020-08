annonse

Sportsprofil og leder av Glimle Basketballklubb, Frederik Gnatt, mener Jon Helgheim henger ham ut på Twitter, og at Frp-politikerens oppgjør med norsk media er «skremmende».

De siste ukene har Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim tatt et oppgjør med norsk medias dekning av USAs president Donald Trump.

Helgheim mener mediene ikke er nøytrale når de dekker amerikansk politikk, og han har anklaget journalister for å spre falske nyheter.

Blant annet har han skrevet på Twitter at TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik er en løgnaktig journalist og at TV 2 ikke er til å stole på.

Her ser vi et grovt eksempel på fake news fra @UriksFredrik. I stedet for å gjøre jobben sin, sprer han løgner om at Trump vil vrake demokratiet. Jeg er ingen stor fan av @realDonaldTrump, men jeg er enda mindre fan av løgnaktige journalister. Vi kan ikke stole på @tv2nyhetene! https://t.co/gG98gomxyN — Jon Helgheim (@HelgheimJon) July 31, 2020

– Skremmende

Leder av Gimle Basketballklubb, Frederik Gnatt, hevder Helgheims uttalelser er «farlige». Han konfronterte stortingsrepresentanten på Twitter i forrige uke, og skrev først at Helgheims uttalelser om norsk media er «direkte farlig».

Han la også til at den største nyhetskanalen i USA, Fox News, er «propaganda som skaper en alternativ virkelighet».

Helgheim mente det var morsomt at Gnatt skrev at det var «skremmende» at han kritiserte den norske pressen, når han selv kalte Fox News en propagandakanal.

– Disse er postet med 4 dagers mellomrom. Dersom jeg kritiserer pressen, er det altså livsfarlig. Når han selv gjør det, er det ufarlig. Dette er ca. like troverdig og objektivt som VG, NRK og TV2s USA-dekning, skrev Helgheim på Twitter og la skjermbilder av Gnatts meldinger.

Disse er postet med 4 dagers mellomrom. Dersom jeg kritiserer pressen, er det altså livsfarlig. Når han selv gjør det, er det ufarlig.

Dette er ca. like troverdig og objektivt som VG, NRK og TV2s USA-dekning😅 pic.twitter.com/MxBncl5cki — Jon Helgheim (@HelgheimJon) August 13, 2020

Gimle-lederen ble rasende, og skrev at Helgheim hengte han ut.

– 1. i tweeten du deler fra meg sier jeg det er greit at du er uenig. Senere i tråden sier jeg vel at kritikk også er greit, og faktisk bra. 2. at du sammenligner Fox News med våre mediehus er så tullete, og jeg mener det er farlig. 3. Du er en stortingsrepresentant. Jeg er ikke, svarte Gnatt.

Størst i USA

Gnatt la også til i Twitter-tråden under at «Helgheim taler til en del mennesker som kan finne på å tro på ham», og at dette gjorde han skremt.

Fox News er en høyrevridd nyhetskanal, og har vært desidert størst i USA hva gjelder seertall de siste årene. Flere av de mest populære nyhetsprogrammene tiltrekker seg ofte flere millioner seere mer enn for eksempel CNN.

Tidligere denne uken kunngjorde Fox News at de lanserer nyhetskanal i Europa. Det er usikkert om Norge er ett av de 20 landene i Europa som Fox News skal satse på.