Som kulturminister går du offentlig ut og forteller allmenheten at Petter Northug svekker idrettens omdømme. Ta deg en bolle.

Petter Northug har over flere år vært en av Norges stjerner i langrennssporet. Han har gitt det norske folk utallige gleder og opplevelser. Dette er en formidabel og unik idrettsmann som har vært en særdeles positiv ambassadør for Norge.

Torsdag ble Petter Northug stoppet i Øst politidistrikt og anmeldt for å ha kjørt i minst 168 km/t på E6, samt at han ble mistenkt for å være påvirket av et eller annet sentralstimulerende middel. Etter anholdelsen, ble det funnet noen gram kokain hjemme hos idrettsstjernen.

Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt og tragisk.

Sparker en som ligger nede

Men det hører intet sted hjemme at Norges kulturminister offentlig engasjerer seg i nærværende straffesak.

«Det er et sjokk for idretts-Norge at en sånn type profil ikke er sitt ansvar mer bevisst,» forteller kulturministeren til NTB.

Selvfølgelig er det et sjokk. Alle som kjente eller likte Petter Northug er rystet. Hvordan kunne dette skje? Dette er jo åpenbart en tragedie for den det her gjelder, samt hans nærmeste familie.

Tidligere fyllekjøring

I 2014 ble Petter Northug dømt til ubetinget fengsel for fyllekjøring i Trondheim tingrett. Han mistet da kjøreretten for 5 år.

Tilgivelse

I VM Falun, kom Petter Northug tilbake, og erobret fire gullmedaljer. Den tidligere fyllekjøringen i Trondheim ble da tilgitt av det norske folk

Hvorfor skal en kulturminister offentlig gå ut å fortelle at en av Norges mest kjente og anerkjente menn har svekket idrettens omdømme – før dom og eventuelt realiteter i saken foreligger?

Som statsråd, hvorfor gjør han saken mer belastende for den personen det her gjelder?

Tøft

Det må jo være åpenbart at idrettshelten har det veldig tøft nå. Til tross for dette, heller vår egen kulturminister bensin på bålet.

Jeg er enig med Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen:

– Ja, han er et forbilde for mange, men det at han har gjort noe ulovlig har ingenting med idretten å gjøre, sier hun.

Hun synes heller ikke at det er riktig å sparke en som ligger nede.

Skam deg, Abid Raja!