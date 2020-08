annonse

To menn i begynnelsen av 20-årene ble natt til lørdag pågrepet av politiet i Oslo for å ha truet kvinner.

– Vi fikk først melding om saken klokken 1.38. En mann skal ha oppført seg truende mot en kvinne i Keysers gate i Oslo sentrum. Han skal ha truet med et jernrør. Det ble også sagt at et våpen ble vist fram, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

#Oslo: Vi jobber med en ordensfortyrrelse- og trusselsak som skjedde i sentrum ca kl 0140. En person, som mulig viste frem et våpen, kjørte fra stedet i en bil. Vi har nå stanset denne bilen. Vi undersøker hva som har skjedd og hva som var foranledningen til situasjonen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 14, 2020

20 minutter senere ble to menn pågrepet i en bil i Kingos gate ved Aleksander Kiellands plass.

– I tilknytning til bilen ble det funnet et våpen, som vi mistenker at de to mennene var i besittelse av. Mens dette pågår ringer en annen kvinne og forteller at hun er blitt truet av de samme mennene på Grünerløkka, sier Hekkelstrand.

Kvinnene som skal ha blitt truet er i alderen 18 til 25 år, ifølge politiet.