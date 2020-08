annonse

annonse

Frps Christian Tybring-Gjedde delte omstridt video av presidentutfordrer Joe Biden, som sniffer på unge jenter, på sin egen Facebook-side.

I flere år har det sirkulert flere videoer av Joe Biden som viser at 77-åringen tar på unge jenter og kysser de på kinnet. Biden har fått kallenavnet «creepy Joe Biden» på flere av videoene som er delt på twitter og Facebook.

Selv om videoene er godt kjent, har ikke den norske pressen gitt de oppmerksomhet.

annonse

Se video under.

Tyst fra MSM

annonse

Istedet har de to største nyhetskanalene NRK og TV 2 fokusert på Donald Trump og hvordan presidenten har beskrevet Bidens visepresident Kamala Harris.

Heller ikke den TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik, som rapporterer om den minste detalj i valgkmapen angående Trump, har ønsket å rapportere om videoene av Biden mange snakker om.

Christian Tybrig-Gjedde (Frp) er overrasket. Han delte en av Biden-videoene som viser 77-åringen sniffe på jenter helt ned i 7-årsalderen.

– Jeg registrerer at vedlagte avskyelige You Tube video er sett mange millioner ganger. Til tross for dette er det helt tyst fra MSM. Eller har de ikke fått det med. Men, selvsagt kan jo alt være fabrikert……, skriver han på Facebook.

USAs NESTE PRESIDENT?Jeg registrerer at vedlagte avskyelige You Tube video er sett mange millioner ganger. Til tross… Publisert av Christian Tybring-Gjedde Onsdag 12. august 2020

annonse

Hittil har ingen i den etablerte norske pressen omtalt videoen. Men i USA har flere aviser fokusert på Bidens tafsing på unge jenter. Storavisen New York Post har også intervjuet kvinner som hevder Biden har klådd på dem.

– Jeg følte han nærmet seg bakfra. Han sniffet håret mitt før han ga meg et stort kyss på hodet mitt, sa Lucy Flores om et møte med Biden i et intervju i 2019.

Flere andre kvinner har anklaget Biden for å ha tatt på dem uten samtykke.

“He leaned further in and inhaled my hair,” she wrote. “I was mortified.”

Flores, then a 35-year-old candidate for lieutenant governor, wondered why the vice president was smelling her hair. “He proceeded to plant a big slow kiss on the back of my head,” she said. — Lorrie Goldstein (@sunlorrie) April 1, 2019

– Trakassering

I Norge har de etablerte mediene fokusert på hvordan Donald Trump har omtalt kvinner.

Før 2016-valget ble det lekket en Trump-video der han sier at han har tatt kvinner i skrittet. Dette ble førstesidestoff i avisene og hovedoppslag på NRK Dagsrevyen.

VG fikk til og med uttalelser fra statsminister Erna Solberg om hva hun mente om Trumps uttalelser.

– Det han sa om «grab them by the pussy»» og sånn er en trakassering av kvinner og et kvinnesyn som jeg ikke liker, sa Solberg til VGs journalister.

De etablerte norske medene har foreløpig ikke spurt Erna Solberg hva hun mener om de seksuelle anklagene mot Joe Biden, og om videoene som viser hvordan han tar på unge jenter.