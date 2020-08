annonse

annonse

De rødgrønne ble gjenvalgt i Oslo blant annet på grunn av løfter om reduserte billettpriser på kollektivtransport. Det løftet har de ikke holdt.

Selv hevder byrådet at årsaken til løftebruddet er at forhandlingene om Oslopakke 3 har stoppet opp på grunn av uenighet om å bygge av en E18. Men det er en forklaring som ikke går hjem hos ungdomsorganisasjonene til byrådspartiene, AUF i Oslo, Grønn Ungdom Oslo og Oslo Sosialistisk ungdom. De kommer nå med et krav om at priskuttet på billetter må komme med i neste års budsjett.

Les også: Bystyret Oslo i 2019: Vi skal kutte kollektivprisen – 2020: Ruter øker nye satser

annonse

– Vi mener det må komme et kutt i kollektivprisene for at det skal bli enda enklere for folk å komme seg rundt i byen på en klimavennlig og billig måte. Det er et kutt byrådet har i byrådsplattformen, og vi mener det må komme på plass så fort som mulig.

Det sier leder av AUF i Oslo, Mansoor Hussain, til Dagsavisen.

Byrådet jobber i disse dager med kommunebudsjettet og i den forbindelse har ungdomspolitikerne fremmet fire krav. Målet deres er å gjøre Oslo til en bedre og grønnere by, særlig for ungdom.

annonse

Les også: MDG lover velgerne statsfinansiert skolemat

De vil styrke barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo økonomisk, videreføre og styrke satsingen på ferie- og helgetilbud til ungdom, legge til rette for flere utlånssentraler av utstyr til sport og fritid, samt at byrådet holder sitt valgløfte om 20 prosent kutt i kollektivbillettprisene.

– Vi har valgt å prioritere ungdom og klima. Oslo skal være tilrettelagt for ungdom, og ungdom skal kunne leve på en klimavennlig måte, sier fungerende leder i Oslo Sosialistisk Ungdom, Gro Helene Lintoft Bøyum.

Virusutbruddet har vært krevende for kommunens økonomi. Skatteinntektene har falt, billettinntektene har uteblitt, og Oslo har tapt milliarder. Men ungdomspartiene mener at deres krav kan gjennomføres.

– Vi har valgt fire saker vi mener er realistiske å gjennomføre, og samtidig vil ha god effekt. Det fokuserer på det vi mener er viktigst, som er ungdom og klima, sier Nora Selnæs, leder i Oslo Grønn Ungdom.