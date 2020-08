annonse

I et intervju med VG bekrefter Abid Raja at han ønsker å bli leder i Venstre.

Til avisa sier Raja at han har stilt seg til valgkomiteens disposisjon for en plass i partiledelsen, altså de tre øverste plassene, ifølge NTB.

– Jeg har sagt at jeg er motivert til å påta meg partiledervervet dersom partiet skulle finne det riktigst, men jeg er også åpen for å være nestleder. Uansett rolle i partiet, er jeg klar for å yte mitt aller, aller beste for Venstre, døgnet rundt, sier Raja.

