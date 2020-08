annonse

Statsråd Abid Raja i Erna Solbergs regjering, går knallhardt ut i Klassekampen mandag 10.august med følgende tekst over forsiden: «Ny handlingsplan mot muslimhat i høst: Vil feie ut rasismen.».

Innledende avsnitt på forsiden åpner med å knytte uttalelsen til ett-års markeringen av terroren mot Al Noor-moskeen i Bærum, og knytter dette direkte til å assosieres med begrepet «snikislamisering». Når vi åpner avisen til side 6 og 7 møtes vi av en bred tittel: «Skal feie gatene fri for rasisme». I en svart ingress-boks står det med store bokstaver: «MUSLIMHAT». Kultur- og likestillingsminister Abid Raja trekker så sammenligninger til 22.juli og behovet for fokus mot terror, for så å gå direkte i strupen på HRS.

Abid Raja ønsker at politikere skal generelt snakke om muslimer som fredelige borgere, at muslimer snik-slamiserer Norge er formuleringer alle skal ta avstand fra, for deretter å klinke til med å påpeke at mange muslimer mener regjeringen legitimerer muslimhat ved å gi støtte til HRS som driver nettstedet rights.no. Raja forsikrer at ingen i det liberale partiet hans, Venstre, vil støtte HRS og sier «…. på vegne av hele venstrefamilien så kan jeg si at vi ikke finner grunn til at staten skal bruke penger på HRS».

Abid Raja bruker store ord og kommer med en politisk programerklæring i en minnestund over terror i Norge. I en anledning hvor han kunne bringe folk sammen, hiver isteden Raja en politisk brannfakkel på bordet. For det første er islam ikke en rase, etnisitet eller folkegruppe, og for det andre må vi definere muslimhat for å kunne identifisere hva vi sammen skal bekjempe. Det nærmeste Abid Raja kommer å definere muslimhat er rights.no, og det er muslimer som skal definere hva som er krenkende eller hatefullt. Min umiddelbare respons er: Skam deg, Abid Raja!

Med hvilken frekkhet misbruker du en alvorlig stund hvor vi alle vil ta avstand fra terror i Norge, til å fremheve en politisk agenda? Hvor kynisk og infam er du når du trekker 22.juli, Philip Manshaus og muslimhat ned over skuldrene til rights.no?

Hvorfor kan ikke jeg like godt stille deg til ansvar for all terror, undertrykkelse, blasfemilover og drap som gjøres verden over i islams navn? Er det muslimer som plutselig skal ha definisjonsrett over hvem som skal få uttale seg her i landet? Rights.no er full av mennesker som er sanne humanister og empatisk solidariske med kvinner, homofile, kristne og andre minoriteter som lider i islamske land og blant muslimer i vestlige land.

La meg minne deg på din egen artikkel i Aftenposten 30.september 2012, hvor du også henviser til ditt innlegg i Morgenbladet 7 år tidligere. Her sier du: «I dag, hvor en tegning kan få mennesker drept og sette verdens sikkerhet på spill, er det viktig for ikke-muslimer at de forstår den «muslimske» tankegangen. La meg starte med egne demoner: Helt frem til jeg startet på universitetet, og langt inn i mine studier, hadde jeg sterk misnøye, til dels hat, knyttet til amerikanere, jøder, indere og homofile. Hvorfor? ……..jeg hadde likevel antipatier mot disse. Dette fordi det er slik oppveksten til muslimske gutter flest er……… Som barn får vi gutter innprentet at om noen krenker din profet, så er den personen fritt vilt. Han skal kunne tas, slås, skytes, drepes.»

Abid Raja, dette er ditt vitnebyrd om muslimske gutters oppvekst i Norge og så er du frekk nok til å utpeke rights.no som kilde til hat? Du snur saken dessuten på hodet. Det er viktigst for muslimer at de forstår og respekterer den ikke-muslimske vestlige tankegangen som råder i det samfunnet de nå bor i.

La meg gi et tidsvitnesbyrd fra ditt opprinnelsesland, Pakistan, som lider under muslimske blasfemilover:

– En evangelist i Pakistan har sendt denne meldingen hvor han ber meg og mine venner om forbønn. Dette gjør meg sinna og trist. Vi er kjent med at hundrevis av kristne jenter opplever dette overgrepet hvert år. Jentene og deres familier lider, og overgriperne blir ikke rettsforfulgt.

Den 14-år gamle kristne jenten Maria Shahbaz ble kidnappet 28. april 2020 ved hennes hjem. Maria, gikk ut for å handle da hun ble kidnappet og voldtatt av 3 pakistanske muslimske menn. Lederen Mohamad Nakash og hans to venner kidnappet Maria og voldtok henne. Overgrepet fant sted i Marias hjemby Faisalabad i Punjab, Pakistan.

Nå kom det en kjennelse fra Lahore Høyesterett 4.august hvor retten slo fast at Maria har «frivillig» konvertert til islam og giftet seg med sin kidnapper Mohamad Nakash. Hva kan vi forvente i dette landet? Her er ingen rettferdighet og ingen lovgivning mot kriminelle?

Meg bekjent er rights.no blant de som faktisk bryr seg om både kristne og muslimske jenter som lider overgrep under islamske lover og regler, i dette tilfellet pakistansk lovgivning.

Vi må snakke sant om islam. Det er kjernen. Islam er en ideologi, en religion, et juridisk lovverk og et politisk system. Elementer av dette er i konflikt med vårt lovsystem og demokrati, og elementer av dette er i strid med vantro generelt. Se til Saudi Arabia, Pakistan, Iran, Gulfen, Sudan og andre land for å finne livet under islam for kvinner, minoriteter og apostater med flere.

Islamkritikk er en nødvendighet, kjærlighet til muslimer en kristen selvfølgelighet og påbud. Men Abid Rajas narrativ hvor han angriper grovt HRS og vil ha definisjonsmonopol på samtalen, må avvises. Islamifisering, hvorvidt den pågår overhodet, åpenlyst eller «snik», må selvsagt være et naturlig tema i det offentlige rom. Folk ser jo endringene i samfunnet, det er hinsides sovjetisk om ikke dette skulle være en selvfølgelig og bevisst debatt i demokratiet. Det er godt gjort å bli sentral politiker i et liberalt parti som Venstre, for deretter å omgjøre dette partiet til spydspiss for et massivt demokratisk underskudd.

Og terror, ja det står vi samlet opp mot uansett hvilken retning den kommer fra.