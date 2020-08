annonse

Byrådsleder Raymond Johansen vil sette foten ned for MDGs retorikk. Men det er politikken han burde ta avstand fra, mener bystyrerepresentant for Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB), Cecilie Lyngby.

– Nå setter Raymond tilsynelatende foten ned. Ikke for MDGs politikk, men for partiets retorikk. Når ledende politikere blir mer opptatt av retorikk enn politikkens innhold spisser jeg ørene, skriver hun i Vårt Oslo.

Det vakte oppsikt da Raymond Johansen i Aftenposten nylig tok sterk avstand fra byrådspartner MDGs retorikk. Johansen har vært byrådsleder siden 2015 og «regjert» sammen med MDG og SV.

– I denne perioden har det skjedd mye rart. Boligbyggskandalen har påført kommunen tap i hundremillioners klassen og gitt byrådens avgang. Det var ikke stort bedre i Omsorgsbygg heller, der Raymonds egen bror måtte gå av etter kritikkverdig ledelse av etaten.

Lyngby skriver videre at skolene har vært preget av konflikt og ideologisk styring, også når det gjelder helse og omsorg. Private utraderes uten hensyn til kvalitet og kostnader, grunnet ideologiske hensyn.

– Verst er det likevel innen miljø og samferdsel. Der har MDG fått frie tøyler til å gjennomføre sin ekstreme politikk uten hensyn til konsekvenser i det hele tatt, hverken økonomisk eller for folks hverdag. Det hele er et grenseløst rot med stengte gater, medfølgende trafikkaos, frekke beslutningsprosesser og et generelt høyt konfliktnivå, skriver hun og legger til.

– Men nå setter Raymond tilsynelatende foten ned. Ikke for MDGs politikk, men for partiets retorikk. Som om dette grenseløse rotet bare skulle være et spørsmål om ord, skriver hun.