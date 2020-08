annonse

Når SIAN holder markeringer med megafoner og til og med brenning av Koranen, bryter helvete løs.

– Ikke fra politiske representanter som har møtt opp, men fra elementer som alltid er til stede i slike sammenhenger – og det er folk som lett tar til hærverk og vold, skriver John Glenn Robertsen i Bergens Tidende og legger til.

– Bystyrerepresentant Reidar Staalesen (Ap) maner i BT til kamp mot Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), som har meldt sin ankomst til byen.

– Han gjør akkurat det SIAN ønsker, nemlig å skape god mediedekning.

Robertsen tror SIAN hadde råtnet på rot hvis bare man hadde latt dem stå der nærmest alene og spre sitt syn på innvandring og muslimer.

– Men nei da – her skal det settes i gang voldsomme motdemonstrasjoner, og selvfølgelig i «toleransen og raushetens ånd». Det høres jo så vakkert ut.

Han skriver videre at politiet i Trondheim utsatt for vold, og både en politibil og butikker fikk skadeverk, og at bilder viste hvem som utførte dette.

– I Oslo, på Hamar og andre steder har man sett mye av det samme – og motdemonstrantene nøyer seg ikke med eggkasting, men tyr gjerne til flasker og andre farlige gjenstander.

Robertsen sier at om en leser nettsiden til Raud Tid, som drives av unge venstreradikale aktivister, kan man se gjennom leserinnlegg at det faktisk oppmuntres til bruk av vold i demonstrasjoner – og hvor politiet blir sett på som et legitimt mål.

Dernest spør han om det ikke er en risiko for at vi får en økt polarisering av politiske meninger og holdninger.