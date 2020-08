annonse

USAs plan om å forsøke å tvinge gjennom en gjeninnføring av FN-sanksjonene mot Iran, avvises av EU.

USA planlegger å forsøke en kontroversiell taktikk som omtales som «snapback».

Utenriksminister Mike Pompeo har ment at USA fortsatt er en del av atomavtalen med Iran, slik den ble undertegnet i 2015. Dette vil i så fall bety at USA kan tvinge gjennom nye sanksjoner, dersom de tror at Iran bryter denne avtalen.

– Gitt at USA ensidig trakk seg fra avtalen i mai 2018 og ikke har deltatt i noen av strukturene eller aktivitetene i den nylig, kan ikke landet anses for å være en del av den, sier en talsmann for EUs utenrikssjef Josep Borrell søndag.

– Vi anser dermed USA for ikke å være i noen posisjon til å sette i verk mekanismer reservert for atomavtalens deltagere, som den såkalte snapback, sier talsmannen.

En rask gjeninnføring av FN-sanksjonene mot Iran er nedfelt i atomavtalen fra 2015. Denne kan bli aktuell for utløsning hvis Iran bryter atomavtalen.