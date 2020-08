annonse

Forfatter John Færseth er bekymret over interessen rundt «QAnon».

Det siste halve året har internettbevegelsen «QAnon» fått mye oppmerksomhet i mediene.

QAnon, en uformell gruppe radikale på ytre høyre, mener at USA i flere tiår har blitt styrt av et kriminelt nettverk de beskriver som en global elite som blant annet inkluderer Hollywood-stjerner og det QAnon kaller «den dype staten».

Anon, som er de anonyme nettkrigerne, får sine meldinger fra «varsleren» Q. «Varsleren» Q legger ut kryptiske meldinger på 8chan, og blir republisert på undersider som qanon.pub.

– Farlig

Nettavisen har skrevet en artikkel om «QAnon» som de har lagt bak betalingsmur. De skriver at «fenomenet QAnon drar deg dypt ned i søla og inn i en bekmørk beretning om hvordan verden «egentlig» fungerer».

Videre skriver Nettavisen at «QAnon en utstrakt konspirasjonsteori som påstår at president Donald Trump fører en hemmelig krig mot en mektig og global gruppe satandyrkende, pedofile samfunnstopper i staten, næringslivet og media».

En av dem som er blitt intervjuet av Nettavisen er John Færseth. En person som bare for noen måneder siden fikk en kommentar publisert hos nrk.no der han oppfordret Facebook, YouTube og Twitter å utestenge og sensurere de som la ut «konspirasjonsteorier» rundt coronaviruset.

Nå advarer han folk mot å søke på QAnon.

– Det er mange som ikke har hatt godt av denne koronaisolasjonen og har kastet seg over det de finner av konspirasjonsteorier på nett. QAnon er i voldsom vekst, og det er stadig flere som tror på dette. Blant annet er det enkelte republikanske kandidater til Kongressen som er positive til QAnon, sier Færseth.

Færseth mener at «konspirasjonsteorier kan være farlig på svært mange måter».

Hillary Clinton på toppen

Nettavisen skriver videre i sin artikkel at QAnon skaper «frykt».

«QAnon er ikke bare en hvilken som helst konspirasjonsteori, den har fått innpass i de tradisjonelle sosiale mediene, og bidrar til å spre frykt og forvirring rundt noen av de aller største og viktigste dagsaktuelle sakene i USA – nemlig tilliten til det amerikanske valgsystemet og coronapandemien», hevder Nettavisen.

Nettavisen hevder også at «QAnon-bevegelsen» mener at Hillary Clinton og George Soros «sitter på toppen og trekker i trådene», men i likhet med flere andre påstander er ikke dette dokumentert.

Resett har prøvd å finne innlegg fra «varseleren» Q på qanon.pub, om Nettavisens påstander om at det hevdes at Hillary Clinton sitter på toppen og styrer verden stemmer, uten å lykkes.

Fjernet fra sosiale medier

De siste månedene har både Twitter og Facebook fjernet flere tusen kontoer og grupper der QAnon ble diskutert. Twitter hevdet at de var bekymret for trakassering og misbruk som begrunnelse for slettingen av 7.000 kontoer. Det samme gjorde Facebook.

– Vi hare gjort det klart at vi vil slå hardt ned på atferd som kan føre til skade i den virkelige verden. I tråd med dette vil vi denne uken fortsette tiltakene mot såkalt QAnon-aktivitet på vår tjeneste, sa Twitter etter at de fjernet kontoene.

Den voldsomme interessen rundt QAnon førte til at president Donald Trump fikk spørsmål om bevegelsen på pressekonferansen fredag. Utvekslingen kan ses i videoklippet under.

Here’s the clip of Trump ignoring the QAnon question today: pic.twitter.com/1uRTNtA3Wd — The Recount (@therecount) August 14, 2020