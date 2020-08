annonse

Siv Jensen (Frp) ber statsministeren svare om IS-kvinnen som indirekte ledet til Frps regjeringsexit.

Regjeringen hentet hjem IS-kvinnen og hennes to barn fra Syria på grunn av at den fem år gamle sønnen angivelig var syk. Beslutningen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

Nå krever Siv Jensen svar om kvinnens situasjon.

– Jeg vil utfordre statsministeren: Hva er situasjonen? spør Jensen i et intervju med Dagbladet.

– Hun sier de ikke kan snakke om helsen til dette barnet, men det kunne de gjøre da de hentet barnet hjem. For da hadde de åpenbart informasjon om at dette barnet var så sykt at det måtte komme til Norge. Men nå som det er i Norge, kan vi vite om det har hjulpet? spør hun videre.

Kan ikke svare

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) hevder overfor Dagbladet at Statsministerens kontor ikke har informasjon om dette eller mulighet til å hente denne typen informasjon.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus sier på sin side til avisen at alle spørsmål om kvinnens situasjon må rettes til Politiets sikkerhetstjeneste, siden det er de som har kvinnen i sin varetekt.