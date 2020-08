annonse

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har blitt det personifiserte symbolet for Sveriges påståtte feil coronastrategi – men med den nye smittebølgen som ruller over oss bør tvilen melde seg – utviklingen peker mot at han har hatt rett hele tiden.

Hans poeng er at flokkimmunitet i befolkningen er målet – da vil ikke nye smittebølger få merkbar virkning. Mangelen på flokkimmunitet viser seg med skremmende tydelighet ved smittebølgen som nå rammer oss, som resten av Europa. I Sverige derimot peker pilene den riktige veien – (så vidt) nedover – som Tegnell har spådd. Det å stenge ned land som skjedde i Europa i mars og april har hatt enorme økonomiske følger og de færreste land vil foreta en ny vesentlig nedstengning, selv i Norge kan synes seg økonomisk som politisk umulig.

Det kan vise seg at det å la smitten velte innover oss i bølger er noe vi må akseptere, hvis vi ikke finner en strategi for å la den «brenne ut» ved å oppnå flokkimmunitet. En vesentlig mangel for å oppnå det er den store ukjente; kunnskapen om smitte, smittbarhet og immunitet blant de aldersgrupper som har små eller ingen symptomer; det vil si. barn, unge, og unge voksne.

Det som burde oppta medisinske og politiske myndigheter er å kartlegge kvantitetene her – det vil si andelene av immunitet og smittbarhet per relevante aldersgruppe fordelt på relevante geografiste områder. Jeg sendte blant annet Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet allerede 26. mars en ganske detaljert beskrivelse av praktiske tiltak for å oppnå denne kunnskapen. Den gangen var mangel på testkapasitet en hindring – nå er kapasiteten på plass, men ingen ting synes å skje for å oppnå denne kunnskapen.

Strategien for Norge så vel som øvrige land i Europa, med Sverige som det vesentlige unntaket, er å slå ned pandemien. Denne strategien er meget vanskelig å kombinere med dagens samfunnsorden, hvor mennesker beveger seg ikke bare innen det enkelte land, men over landegrensene. Vi er inne i den første smittebølge etter utbruddet, og vi kan bare sitte å vente på nye smittebølger. Disse vil komme hvis vi ikke raskt får en vaksine, eller vi aksepterer en helt annen bevegelsesinnskrenkende hverdag, med en enda større nedgang i verdensøkonomien som følge.

Statsråd Høie; Truslene om nye innstramninger er lite fruktbare alene – ta tak i den store ukjente; få frem kunnskap i tall om smitte, smittbarhet og immunitet blant for barn, unge og unge voksne, og planlegg eksplisitt for å oppnå flokkimmunitet. Det er ingen skam å snu – selv om det innebærer en erkjennelse at Sverige har valgt den riktige strategien – den som er kritisert «opp og ned stolpe» men som meget vel kan være den riktige.