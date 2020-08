annonse

Clinton sier hun er klar for å hjelpe til. De satt sammen i Obamas regjering.

Hillary Clinton uttalte ifølge Fox News, at dette vil bli et stort øyeblikk for alle amerikanere. Uavhengig om hvem de er, alder, rase og kjønn. Hun mente videre at alle amerikanere så frem til at USA fikk orden på problemene. Så hvis Clinton blir spurt, så ville det være hennes plikt til å stille opp.

Hillary Clinton var utenriksminister under Obama, og da var Joe Biden visepresident. Under valgkampen mot Trump ble Clinton presset hardt på at hun hadde benyttet en uoffisiell epost og deretter forsøkt å forspille bevis. Samt hennes håndtering av terroristangrepet i Benghazi i Libya.

Tidligere i år tilbød Clinton Biden sin hjelp. Hun ville bidra med sitt talent for at han skulle bli USAs neste president. Hun ville ha en president som ikke bare lyttet til vitenskap og setter fakta over fiksjon, men også en som skaper samhold, en som viser medfølelse og medmenneskelighet. Det er hva vi trenger fra en president.

Hun var også begeistret og gav sin fulle støtte i valget av Kamala Harris som kandidat til visepresident. Hun skrev på Twitter at Harris har bevist at hun er en fantastisk folkevalgt og en leder. Neste uke skal hun og ektemannen Bill Clinton holde tale for Demokratene.