NRKs utenriksjournalist Sidsel Wold bruker ofte sosiale medier til å fyre løs mot den amerikanske presidenten, til tross for at statskanalens utenrikssjef har gitt retningslinjer om å «ikke mene noe om Donald Trump».

De siste ukene har det vært mye fokus på medias rolle i dekningen av USAs president Donald Trump.

Det hele startet når Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim kalte TV 2s USA-korrepondent en løgnaktig journalist, og TV 2 en nyhetskanal man ikke kunne stole på i USA-dekningen.

Her ser vi et grovt eksempel på fake news fra @UriksFredrik. I stedet for å gjøre jobben sin, sprer han løgner om at Trump vil vrake demokratiet. Jeg er ingen stor fan av @realDonaldTrump, men jeg er enda mindre fan av løgnaktige journalister. Vi kan ikke stole på @tv2nyhetene! https://t.co/gG98gomxyN

— Jon Helgheim (@HelgheimJon) July 31, 2020