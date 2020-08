annonse

annonse

Studien avdekket at de som har afrofrisyre anses som mindre profesjonelle. Verst ut kommer bransjer der konservativt antrekk er vanlig.

– På ingen måte ber vi om at den mørkhudede kvinnen skal endre hvem hun er. Vi ber om at folk forstår at denne forskjellen eksisterer, skriver forsker Ashleigh Shelby Rosette ved The Fuqua School of Business ved Duke University, i en pressmelding.

Dagsavisen skriver at det var deltakere med ulik etnisitet som ble bedt om å beskrive hva de anser som potensielle jobbkandidater, og gi kandidatene en poengsum basert på kompetanse, profesjonalitet og andre faktorer.

annonse

Les også: Ansatte kritiserer bistandsorganisasjon for rasisme og diskriminering

De rangerte fargede kvinner med afrofrisyre lavere for kompetanse og profesjonalitet, til sammenlikning med mørkhudede kvinner med rettet hår og hvite kvinner med rett hår eller hvite kvinner med krøllete hår.

– Selv om det ikke er vanlig praksis for jobbsøkere å legge ved bilder av seg selv i søknaden, er det utrolig enkelt for de som rekrutterer å slå opp noen på nettet, sier Rosette til CNN og legger til.

annonse

– Å google personens navn og se hvordan profilen deres ser ut på sosiale medier, gjør man nesten automatisk.

I noen stater, slik som California, New York, New Jersey og Virginia, er det forbudt å diskriminere fargedes frisyrer. Den amerikanske marinen har også slike regler, for å være mer inkluderende.

Etter drapet på George Floyd har mange organisasjoner fokusert på taktikker for å utrydde rasisme på systemisk og strukturelt nivå, sier Rosette i pressemeldingen, og tilføyer:

– Mange vestlige samfunn har en skjønnhetsstandard som er basert på hvite kvinner og rettet hår. Derfor blir det også standarden for hva som oppleves profesjonelt, og rekrutteringen blir dermed påvirket av en slik standard.