Kulturminister Abid Raja vil nå at Regjeringen skal fremsnakke muslimer i et forsøk på å bli kvitt det han omtaler som muslimhat.

Det Raja og mange andre ikke forstår, er at det ikke vil hjelpe det minste. Hovedårsaken til det er at mange muslimer rett og slett ikke kan eller vil integrere seg i ett land som Norge. Til det er avstanden mellom oppfatning av essensielle og helt grunnleggende menneskerettigheter som likestilling, demokrati og menneskesyn alt for stor.

Når Raja kan si følgende: «Vi fra regjeringens og politikernes side skal bli enda flinkere til å få fram at muslimer flest vil være integrerte i Norge og vil følge norsk lov. Muslimer flest er lojale og patriotiske.», så er det beviselig ren løgn.

La oss utdype dette med noen tall fra Wikipedia.

Somaliere er den fjerde største innvandrergruppen i Norge og omfatter 43 273 personer i 2020. De er den innvandrergruppen med størst arbeidsledighet og størst problemer med å integrere seg i det norske samfunnet. Noen er kriminelle mens andre er politisk og samfunnsmessig engasjerte og da gjerne med å kritisere den konservative delen av befolkningen. De er en gruppe som har kort botid i Norge siden de fleste har kommet som flyktninger og omtales i media som en svak gruppe, minoritet og «sårbare».

Pakistanere er den tredje største gruppen innvandrere i Norge, med 38 674 innbyggere. Denne gruppen er godt integrert, med høy deltagelse i utdanning og politikk. De har lang botid i Norge. Norsk-pakistanere, som Raja selv, er en gruppe som integrerer seg greit men som tviholder på sine skikker og sin kultur.

Irakere er den sjette største innvandrergruppen i Norge, og omfatter 34 268 personer. De fleste har kommet til Norge som flyktninger, eller gjennom familiegjenforening. Menn er i overvekt. Det finnes en god del kristne i denne gruppen og selv med kort botid i Norge så ser man forskjellen i hvordan den muslimske og kristne delen av irakerne har integrert seg i Norge. Der hvor de kristne klarer seg godt er det ikke på samme måte hos den muslimske delen.

Det er 17 345 innbyggere av tyrkisk opprinnelse i Norge. Relativt få tyrkere tar høyere utdannelse, men de har lang botid i Norge og en del av dem klarer seg greit.

Iranere derimot som utgjør snaut 20 000 innbyggere i Norge, tar høyere utdannelse, har lang botid og er den gruppen av muslimer som integrerer seg best.

Så skal vi se litt på andre grupperinger av utlendinger i Norge med ikke-vestlig bakgrunn og som ikke er muslimer.

Det er i underkant av 30 000 vietnamesere i Norge. De fleste har kommet som økonomiske flyktninger eller gjennom familiegjenforeninger. De fleste vietnamesere i Norge engasjerer seg ikke politisk, tar høyere utdannelse og står sjelden eller aldri frem i media og skriker ut om rasisme, hat eller noen form for forskjellsbehandling.

Det er også rundt 20 000 filippinere i Norge. Mange av filippinerne er godt utdannede kvinner som gifter seg med norske menn. Andre er filippinske sjøfolk, mest menn, som har fått opphold i Norge etter å ha hatt hyre på norske skip. I sterk motsetning til de andre nevnte gruppene, så er filippinerne spredt rundt i over 200 forskjellige norske kommuner. Norsk-filippinerne er godt integrert, med høy sysselsetting, god valgdeltagelse og høy utdanningsdeltagelse blant etterkommerne. De står sjelden eller aldri fram i media og skriker ut om rasisme, hat eller noen form for forskjellsbehandling.

Dette er bare noen eksempler. Tendensen er imidlertid både klar og tydelig. Det er muslimer som sliter mest med å integrere seg. De er også den gruppen som klager mest og figurerer høyest på lista over kriminelle. Disse innvandrerne er det av en eller annen grunn viktigst å ta vare på. Man skal ikke kritisere dem men tvert imot se på dem som en kulturell berikelse.

Hva er grunnen til dette? Hvorfor trekker ikke myndighetene heller frem de gruppene som faktisk er en berikelse for Norge, som filippinerne for eksempel? Hvorfor er ikke disse også en svak gruppe med sårbare individer som flyr rundt i gatene med fyrstikker og lommekniv?

Det kan da vel umulig ha noe med religion og kultur å gjøre vel?

For fy skamme seg for den som våger å kritisere islam og den kvinnefiendtlige og motbydelige holdningen de har. Islam skal ikke bare beskyttes, men Regjeringen og Raja vil nå altså sågar gå til det skritt å sminke grisen. Islam i all sin råttenskap skal nå fremstå som noe fint og fredfullt.

Hvorfor?

Hva er grunnen til dette knefallet for Islam? På alle andre områder så står jo både Regjeringen og Raja på stikk motsatt side, eller? For de mener da vel virkelig at kvinner er like mye verdt som menn, at homofile ikke skal steines eller at man ikke skal kaste syre i ansiktet på en ung jente som er utro? Så hvorfor tro at islam ikke er det det faktisk er. Hva er grunnen til denne naiviteten hvor man hele tiden gjentar seg selv med at «de fleste muslimer er fredelige og snille mennesker»?

De fleste muslimer er snille de, men Islam er ikke det. Hvordan kan det være så vanskelig å forstå? Selv den snilleste vil bli slem ved nok hjernevask og tvang i form av koranskoler og diktatoriske og ondsinnede imamer i moskeer rundt om.

Hvis Raja og Regjeringen tror de kan bruke samme mønster for å få den norske befolkningen til å like Islam og få bukt med muslimhat, så gjør de seg selv en voldsom bjørnetjeneste. Tvang er ingen løsning, snarere en oppfordring til opprør og motstand.

Så lenge Raja og Regjeringen ikke forstår dette, så vil de aldri oppnå målet sitt, hva nå enn det er.