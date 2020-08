annonse

Til tross for at paret ikke hadde blitt viet sammen, hevdet de å være rette ektefolk.

Et sammendrag i Utlendingsnemndas praksisbase forteller en historie om et falskt ekteskap og hvordan utlendinger forsøker å utnytte norsk naivitet.

Det var en somalisk kvinne som søkte norske myndigheter om å få komme til Norge for å bo med sin «mann» som hun hadde giftet seg med.

Ifølge kvinnen hadde de to blitt kjent først på Facebook og så møttes noen år senere. Deretter hadde de «giftet seg» mindre enn en uke etter at de møtte hverandre for første gang.

