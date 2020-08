annonse

annonse

Universitetet i Bergen betaler erstatning til tysk student som følte seg krenket.

I tillegg vil universitetet dekke studentens advokatutgifter, opplyser dekan Bente Wold ved Det psykologiske fakultet til Khrono, skriver NTB.

Situasjonen der studenten følte seg trakassert, oppsto under en forelesning i august i fjor. Professor Svein Larsen skal ha omtalt egen forskning om turisme og uttalt at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen».

annonse

Professor Svein Larsen har selv sagt til samme avis at han ikke forstår kritikken. Han understreker at han ikke mener det er for mange tyskere på universitetet.