Han mener at den moderne antirasismen skal vekke den hvite majoriteten. Vi må erkjenne at vi har et rasistisk samfunn og at vi selv er rasister. Dette er nødvendig for å omgjøre Norge til et fargeblindt samfunn.

– Vi trenger å bli vekket, skriver han i Morgenbladet.

Braanen Sterri sier at der er ikke den åpenbare rasismen som gjør mest skade, men den systemiske rasismen. Den påvirker folks livssjanser. Slik som forskjellsbehandling, diskriminering og fremmedgjøring.

– Den kan også skjule seg i handlinger som aldri finner sted, i problemer som ikke løses fordi de som rammes av dem ikke er hvite. Den systemiske rasismen skaper urettmessige forskjeller i livssjanser som vi har en plikt til å få bukt med.

Han mener også at det er ting som står i veien for at hvite folk skal erkjenne av rasistiske realiteter. Det er et problem at det er vanskelig å se undertrykkende strukturer, om en ikke selv blir berørt. Han tror videre at vi blir sinte om våre privilegier trues, og at nordmenn blir sårhet når vi blir konfrontert med rasisme.

– Jeg tror likevel en viktigere grunn til benektelse er at apparatet vi bruker til å navigere i verden og skille rett fra galt, godt og ondt, ikke er egnet til å se den systemiske rasismen, sier han.

Braanen Sterri skriver videre at nordmenn mangler empati og evne til å sette seg inn i den andres situasjon. Som eksempel på denne påstanden kan han fortelle at mange som er mørke i huden, opplever det fremmedgjørende å bli spurt om hvor de egentlig kommer fra når de sier at de er vokst opp i Norge.

– At uskyldige spørsmål om hvor du kommer fra kan virke fremmedgjørende, er vanskelig å forstå for mange hvite nordmenn. Det skyldes at vi bruker vår egen erfaring til å forestille oss hvordan vi ville reagert på et slikt spørsmål. Da går vi glipp av det vesentlige poenget, at en situasjon oppleves ulikt uavhengig av hvor du står.