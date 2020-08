annonse

Fredrikstad Blad fjernet setningen: «Alle de impliserte er av utenlandsk opprinnelse.»

I forrige uke kunne Resett rapportere at en 14 år gammel gutt bosatt i Fredrikstad var blitt bortført, utsatt for «massive voldsutøvelsen» og nedverdiget på det groveste av seks personer.

Foranledningen skal ha vært en «uoverensstemmelse» mellom 14-åringen og en mann i 20-årene inne på et kjøpesenter i Sarpsborg. Mannen i 20-årene ble varetektsfengsel tidligere i august og i forrige uke ble ytterligere fem personer blitt pågrepet, skrev Fredriksstad Blad.

Det skulle dreie seg om fire menn i 18-20 års alderen og en 16-åring. De ble arrestert i sine boliger i Sarpsborg.

Resett påpekte at Fredriksstad Blad (bak betalingsmur) omtalte den varetektsfengslede som «en mann i 20-årene bosatt i Sarpsborg». Mannen etnisitet ble ikke oppgitt, noe som ble påpekt på Fredrikstad Blads kommentarfelt på Facebook:

– Bare lurer. Lurer på hvor mange av disse som er «etnisk norsk». Blir ikke nevnt med ett ord, skrev en mann på Facebook under Fredriksstad Blads artikkel.

Kai Andersen, kriminalsjef ved Sarpsborg politistasjon, opplyste til avisen at de hadde opplevd en økende tendens til ungdomskriminalitet i byen.

– Men det er heldigvis ikke ofte vi opplever noe så alvorlig som i dette konkrete tilfellet, la han til.

Ulike versjoner

En leser gjorde oss deretter oppmerksom på at det var en nesten identisk artikkel som sto i Sarpsborg Arbeiderblad om hendelsen i Kalnesskogen. Den var skrevet av samme journalist som saken i Fredrikstad Blad, nemlig Erik Langsæter. I Sarpsborg Arbeiderblad sto setningen: «Alle de impliserte er av utenlandsk opprinnelse.» Denne setningen var tatt bort hos Fredriksstad Blad. Se skjermbilde.

Vi tok derfor kontakt med sjefredaktør René Svendsen i Fredriksstad Blad med tre spørsmål:

– Hvorfor fjernet Fredriksstad Blad setningen om at de impliserte var av utenlandsk opprinnelse?

– Er dere kjent med at mange av leserne deres nettopp var nysgjerrige på å vite det?

– Er det generelle retningslinjer i Fredriksstad Blad om å ikke oppgi nasjonalitet og etnisk bakgrunn i kriminalsaker? I så fall hvorfor?

Til det svarer Svendsen først kort at:

– Vi gjør alltid individuelle vurderinger i slike saker, og nevner ikke etnisk bakgrunn dersom det ikke har spesiell relevans for saken.

Resett synes det svaret er lite opplysende og stiller følgende oppfølging:

Det er mye kommentert også i deres eget kommentarfelt at denne måten å mishandle en ung gutt på kan ha kulturelle føringer som er temmelig fremmed for norsk kultur. Det vil si at det kan dreie seg om å gjenopprette ære, at man i noen kulturer bringer hele familien med i å gjenopprette ære osv. Et begrep som blir stadig oftere brukt er klankultur.

– Kan ikke kulturell bakgrunn ha en relevans for hvordan og i hvilket omfang denne volden ble utført?

– Er det noen eksempler dere kommer på hvor flere etnisk norske personer har gått sammen om å banke opp en mindreårig fordi en av dem har hatt en uoverensstemmelse med den mindreårige?

– Og hvorfor lar dere ikke deres egne lesere få være med i vurderingen om det er relevant eller ikke? Skal vi dømme ut fra kommentarfeltet på Facebook synes det i det minste som publikum synes det er relevant. Hva tenker dere om det?

Igjen er sjefredaktøren knapp i svaret. Han ser ikke at fremmed kultur og atferd kan være relevant i denne saken hvor fem voksne menn og en 16-åring går sammen og utøver vold mot og nedverdiger en 14-åring etter det avisen selv omtaler som en «uoverensstemmelse».

– Facebook-kommentariatet må gjerne få spekulere i æresvold og kultur. Ingen ting i saksopplysningene tilsier så langt at det er relevant i saken, svarer René Svendsen i Fredriksstad Blad til Resett.

Uenig

Sarpsborg Arbeiderblad lot imidlertid setningen «Alle de impliserte er av utenlandsk opprinnelse,» stå i jourmalistens sak. Til det svarer nyhetsredaktør Petter Kalnes:

– Vi vurderte opplysningen om de involvertes etniske bakgrunn som relevant, men ikke avgjørende, for en sak som i seg selv er meget alvorlig. Derfor skrev vi det vi gjorde.

– Som i alle saker av en slik karakter hadde vi en diskusjon om hvordan vi beskriver de som er innblandet med tanke på elementer som alder, bosted, posisjon/stilling og også etnisk bakgrunn, legger han til.

En leser med tilgang til flere lokalaviser i Østfold sier til Resett at også Moss Avis og Halden Arbeiderblad trykket artikkelen fra Langsæter, og at også de i likhet med Fredrikstad Blad fjernet setningen om de implisertes utenlandske opprinnelse.