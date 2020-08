annonse

Norges nye forsvarssjef Eirik Kristoffersen ga sin avtroppende sjef Haakon Bruun-Hanssen den spesielle militærhilsenen «Bravo zulu» da han overtok kommandoen.

«Bravo zulu» betyr «bra gjort» på militærspråket.

Himmelen over Akershus festning var skyfri mandag da den gamle forsvarssjefen ble takket av og den nye ønsket velkommen.

Selv takket Kristoffersen Bruun-Hanssen for å gjøre jobben hans litt lettere.

– De siste årene er det blitt satset stadig mer på å styrke Forsvaret. Det er langs de samme linjene jeg skal utvikle Forsvaret videre, slo Kristoffersen fast.

– Historien har lært oss at vi kommer til å bli overrasket. For at Forsvaret skal virke best mulig, må vi være forberedt på overraskelser. Det er beredskap i praksis, sa Kristoffersen i sin tale til forsamlingen.

– Rett mann

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener Kristoffersen har de rette egenskapene for å lede Forsvaret i årene som kommer.

– Forsvaret har fortsatt store omstillinger foran seg. Kristoffersen har gode resultater i Forsvarets spesialstyrker og som sjef for Heimevernet. Og i sin korte tid som sjef for Hæren har han sørget for at oppbyggingen Finnmark Landforsvar nå ligger foran skjema, sier Bakke-Jensen.

Statsminister Erna Solberg (H) stemmer i:

– Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon og en teknologisk utvikling som vil stille nye krav til Forsvaret. Kristoffersen har både strategisk innsikt og operativt fokus. Summen av hans evner og erfaringer danner et solid grunnlag for en krevende jobb, sier Solberg.

Stort alvor

Både statsministeren og forsvarsministeren takker Bruun-Hanssen for innsatsen gjennom nesten sju år.

– Det er knyttet et stort alvor til bytte av forsvarssjef. Dette er en merkedag for Forsvaret, sa Bakke-Jensen, som ønsker Kristoffersen lykke til.

Ledsaget av det norske flagget skred Haakon Bruun-Hanssen inn på plassen nøyaktig kl. 12 og inspiserte troppen til lystige toner fra Forsvarets musikkorps.

– Det har vært et stort privilegium å få lede en så stolt organisasjon som Forsvaret, sa Bruun-Hanssen som understreket at han har vært imponert over innsatsen og engasjementet.

Høytidelig seremoni

– Det gleder meg at mine internasjonale kolleger skryter av den norske soldaten. I dag er Forsvaret bedre enn for sju år siden, framholdt han.

Dermed var det klart for den symboltunge overleveringen av forsvarssjefens kommandoflagg, som i år ble gjennomført for første gang.

– God vakt, sa Bruun-Hanssen til sin etterfølger.

– God vakt skal være, svarte Kristoffersen, før Forsvarets musikkorps stemte i med Fedrelandssalmen, etterfulgt av salutt fra Akershus festning med 17 skudd.

Varsler omstrukturering

Kristoffersen er den første forsvarssjefen med bakgrunn fra spesialstyrkene. Han skal heretter ha ansvaret for å forvalte et budsjett på drøyt 60 milliarder kroner. Et forsvar i balanse, er den nye forsvarssjefens mantra.

Gjennom årene er det blitt avdekket flere eksempler på ineffektiv ressursbruk i forsvaret. Et mål Kristoffersen har satt seg, er ulike avdelinger til å trekke i samme retning. Det innebærer omstrukturering, og Kristoffersen har varslet at han vil starte på toppen med å flytte deler av forsvarsledelsen nordover.

Allerede mandag ettermiddag drar han selv nordover, til Andøya flystasjon som er vedtatt nedlagt, en beslutning som fortsatt er omstridt innad i Forsvaret. Selv opplyste han til NTB nylig at han mener det var en riktig beslutning.