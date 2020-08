annonse

CNN regnes av mange som svært anti-Trump. Kanalen blir ofte latterligjort på Fox News og i sosiale medier. I en ny meningsmåling som byrået SSRS har utført for CNN melder kanalen at Bidens ledelse over Trump i 15 delstater som de har regnet som «kampstater» (battleground statet) er betydlige mindre (significantly narrrowed) siden juni.

I et gjennomsnitt av de 15 statene CNN mener er i spill i 2020 (som inkluderer de seks mest jevne «vippestatene» mellom demokrater og republikanere: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona) får Biden 49 prosent mot Trumps 48 prosent.

På nasjonalt nivå er Bidens ledelse nede i 4 prosentpoeng, 50 % til Biden mot 46 % til Trump, som er innenfor feilmarginene, rapporterer CNN. Tilbake i juni viste tilsvarende CNN-måling hele 14 prosentpoengs ledelse til Biden: 54 % mot 41 % for Trump.

Flere andre målinger har vist Biden med en ledelse på over ti prosentpoeng for bare noen uker siden.

CNN-målingen, som er er tatt opp mellom 12 og 15 august, viser samme tendens som andre målinger: Trump knapper inn på det forsprang Biden opparbeidet fra omlag mai måned.

En ekspert CNN hentet inn til å kommentere på målingene, mener Trump kan komme til vinne valget selv om han faår opptil 5 millioner færre stemmer totalet enn Joe Biden. I 2016 fikk Hillary Clinton 2, 9 millioner flere stemmer enn Donald Trump, men tapte likevel klart i antall valgmannsstemmer.

Årsaken ligger i at vinnerene av en delstat tar alle valgmannsstemmer derfra og at de mest folkerike statene, som California og New York, i realiteten ikke er i spill og uansett vinnes av Demokratene. Det har derfor ikke har noe å si hvor mye Biden leder med over Trump i slike stater.