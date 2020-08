annonse

Klarer du å huske tilbake til det som stod i media for noen måneder siden, da Covid-19 kom til Norge? I så fall tilhører du minoriteten. Media-hukommelsen til folk flest går som regel ikke lenger enn en dag eller to tilbake i dagens samfunn.

Slik er det når man konstant bombarderes med en evigvarende nyhetsstrøm i nettaviser og sosiale medier. Da corona-nyhetene først begynte å komme i slutten av januar, var regjering og media faktisk ganske moderate. Det ble manet til besinnelse – og man var ikke sikre på om dette kom til å ramme Norge i det hele tatt. Media gjorde sin vane tro narr av Donald Trump, som var den første til å stenge for innreise fra Kina.

Men snart begynte tonen å snu, etter hvert som folk fikk påvist smitte også her. Det ble nå hevdet at corona var en livsfarlig sykdom. Titusenvis ville bli innlagt på sykehus, og tusenvis ville dø – i aller beste fall! Det ble snakket om at det ville bli akutt mangel på respiratorer og sengeplasser. Og hvem kan glemme «eksperten» på NRK Debatt som spådde hundretusenvis av døde – i Norge alene.

Å si at folk gikk fem på er en grov underdrivelse. I alle kommentarfelt var det rent ut massehysteri, der folk nærmest tryglet og ba om at regjeringen måtte innføre de mest ekstreme tiltak. Alle modererende stemmer ble hylt i senk umiddelbart. Og ganske snart begynte tiltakene å hagle inn. Reiseforbud, karantene, isolasjon, stengte barnehager og skoler og så videre. Og selvsagt var ingen tiltak gode nok for kommentarfeltene og de gode, flinke menneskene som alle kjenner fra Facebook (de som er flinkere og bedre enn alle andre, og ikke er redd for å si det).

Likevel må man kunne si at tiltakene var forståelige ut fra vår virkelighetsoppfattelse på den tiden. Selv om det allerede i mars var ting som tydet på at faren var betydelig overdrevet, så kunne man jo ikke vite sikkert. At tiltakene fikk vare et par uker, eller i verste fall til over påske, kunne man tross alt leve med. Det viktigste var tross alt å «FLATE UT KURVEN©», som media og politikere snakket om ustanselig. Oppe i dette fikk regjering og politikere utdelt ekstreme fullmakter, til å gjøre nærmest hva som helst bare det var begrunnet med «smittevern».

Tiden gikk, og selv om det en periode var en liten vekst i antall innlagte og døde (noe media selvsagt ustanselig rapporterte om) var det noe som ikke helt stemte overens med det man tidligere var blitt fortalt. Det virket da slett ikke som om dette var så farlig som antatt? Antall innlagte var mindre enn for en helt vanlig influensa-sesong, og dem som døde var i all hovedsak svært gamle mennesker (med ytterst få unntak). Vi ble stadig vitne til absurde scener der diverse ordførere kondolerte på det aller dypeste hver gang en 90 år gammel pleiepasient døde av/med covid-19 i deres kommune. En slik ære er aldri blitt vist de titusenvis av eldre som dør av andre årsaker hvert år.

Men – tiltakene fortsatte, til tross for betydelig overkapasitet på sykehus og at det ikke døde flere mennesker enn hva som er helt normalt (faktisk færre). Og media og politikere sluttet å snakke om å «FLATE UT KURVEN©». Plutselig endret regjeringen og Bent Høie strategi. Helseministeren kunngjorde bombastisk i slutten av mars, at det nå handlet det om den langt vagere strategien «SLÅ NED VIRUSET». Hva som ligger i denne strategien, er helt umulig å si (noe som selvsagt er praktisk for regjeringen).

Hva er målet og meningen? Hva er akseptable smittetall? Hvor mange innlagte og/eller døde kan man akseptere uten å stenge ned samfunnet?

Ingen vet, unntatt Bent Høie og regjeringen. Eller kanskje ikke de vet det heller. Det som er helt sikkert er at «slå ned»-begrepet i praksis gir ubegrensede fullmakter på ubegrenset tid. Slik er det med vage og helt åpne mandater. Det ligger i skrivende stund 8 mennesker innlagt på sykehus med diagnosen Covid-19. Det er flere enn dette som er innlagt på grunn av inngrodde tånegler.

Dødsfallene har i praksis stanset opp for lengst. Er viruset slått ned? Langt ifra, skal vi tro media og regjering. Nå skal den norske befolkningen begynne å bruke munnbind – noe som i følge FHI gir liten eller ingen effekt. Og utenlandsreiser og sosiale sammenkomster kan man selvsagt bare glemme. Folk skal nærmest være takknemlig for å kunne forlate egen bolig. Jo mindre farlig viruset viser seg å være, jo mer aggressive blir tiltakene. Utviklingen er absurd og skremmende. Politikere over hele verden har blitt gitt Carte Blanche til å bruke maktmidler vi aldri tidligere har sett (med begrunnelse i «smittevern»). Og dette har gått dem fullstendig til hodet. Corona-viruset kommer aldri til å bli borte, og det må vi akseptere.

På samme måte som vi aksepterer at influensa, vannkopper, forkjølelse og så videre blir heller ikke blir borte. En eventuell vaksine vil ikke fjerne viruset, om den i det hele tatt noen gang kommer. Dessverre virker det ikke som om regjering og media vil gå med på dette. De vil heller ødelegge samfunnet fullstendig med diverse tiltak som vil rasere økonomien, føre til massearbeidsledighet, stor sosial uro og en eksplosjon i mentale sykdommer. Og ikke minst vil føre til en dårligere og mer utrygg barndom og fremtid for hele den oppvoksende slekt.

Men dette er kanskje en pris som er verdt å betale, fremfor at noen ytterst få skulle finne på å dø med Covid-19 som dødsårsak?