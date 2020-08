annonse

Av og til må en dra bestemt i håndbrekket.

Hvis en bil ruller nedover en bakke og skal forsvinne

utenfor kanten på et stup, da må en dra i håndbrekket

før det er for sent.

Bilens fart vil også øke jo nærmere kanten den kommer.

Det er livsnødvendig å få dratt i brekket. Noen må gjøre det.

Bremsene virker tydeligvis ikke.

Det samme gjelder innen helse. Av og til er det viktig med en virkelig

forandring. Et vendepunkt. La oss si at vekten bare øker og øker, faretruende-

og livsførselen er ekstrem usunn. Til slutt kommer det det til et vippepunkt.

Om det er å slutte med rus, røyk eller forandre matvaner. Fortsetter en litt

til, så er det for sent. Det er for sent å dra i brekket når bilen er halvveis

utenfor stupet.

Norge bør nå dra i brekket. Tiden er inne. Det begynner å holde nå.

Det må skje forandring innen flere felter, men særlig innen:

Vindmølleutbygging

Innvandring

Klimahysteri

Islam

Nyhetsvinkling

Globalisme

Vindmølleutbygging:

Hvor mange vindmøller skal vi ha? Når holder det? Når er Merkel fornøyd?

Hvor mange fugler skal kvestes? Hvor mye natur skal ødelegges ? Hvor høy skal

nettleien bli? Forresten, hvor lenge skal ødeleggelsene vare? Og tar de med seg

skrotet når de drar?

Innvandring:

Hvor mange innvandrer er det planlagt? Når er det nok? Når er det akkurat passe?

Jeg hører sjeldnere og sjeldnere det norske språk i nærområdet.

Det fins ikke noe riktig måte å gjøre noe feil på.

En tung, jevn masseinnvandring over tid kan raskere enn vi kan forestille oss

føre til at vår eller neste generasjon vil kunne bli minoritet i eget land.

Sverige har allerede klart det, enkelte steder. Ingen ønskesituasjon..

Klimahysteri:

Når er dere politikere akkurat fornøyd med temperaturen-sånn world wide?

Hadde vært interessant å vite.

Hva skal vi gjøre da? Og er alle land da fornøyde, også i alle kriker og kroker?

Hvor mange vinterdager skal vi da få i Norge? På Østlandet? Og skikkelige

sommerdager?

Å bruke ca 40 milliarder på klima i året. Altså bruke så mye penger på været,

ja da regner jeg med at det er avklart.

Islam:

Hvorfor er dere så opptatt av å hente utlendinger med islam som tro/ideologi hit?

Integreres de best? Hvorfor ikke kristne, ateister eller andre (Ex.muslimer for eksempel)?

Hva med kinesiske avhoppere, osv?

Synes det er påfallende skeivfordeling.

Troen er ikke det viktige, sier dere. Ok, men hvorfor får da islams høytider, både

Id og Eid så mye mer oppmerksomhet av både politikere og media enn andre religioner?

Nyhetsvinkling:

Nyhetsvinklingen i Norge er katastrofal. Katastrofal dårlig. Særdeles ensidig. Det er

samme nyheter overalt. I hulter til bulter. Litt om ditt og litt om datt.

En blir aldri ordentlig klok. Sammenhenger -og det å videreutvikle kunnskapsbasen

din, det kan du bare glemme.

Det er venstrevridd, journalistene er mer politiske aktivister og løpegutter.

Det er ikke nyansert, det er ikke objektivt, det er ikke kritisk, det er halvsannheter,

det er løgn -og det ikke minst artikler, hvor så mye er utelatt, at du har flere spørsmål

etter du har lest teksten enn før. Kronologisk tilbakeblikk og smart pedagogisk

oppbygging, slik at en ser helheten, er selvsagt fraværende.

Heldigvis har vi uavhengige medier, som Resett, Document, Rights, osv.

Liker ikke kalle de alternativ media.

Da ofte alternativ ses på som dårligere enn det originale, det sikre, det kjente og nøytrale.

For eksempel innen helse. Det beste innen skolemedisin- det er virkelig bra.

Mye innen alternativ behandling, vel det ser jeg ikke på som altfor bra…Kremt..

De uavhengige- de som ikke er kjøpt og betalt, de som ikke har en klar, sur overstyrende

agenda fra oven- det er det som er media for meg nå.

Globalisme:

Hva får vi igjen av FN? Støtte til Antifa? Av WHO? EU? EØS? Byråkratiske overnasjonalistiske

organisasjoner. Jobber de for oss?

Nei, de jobber for seg selv. Ansiktsløse mennesker vi aldri vet hvem er engang.

Pengene åker ut fra fedrelandet, og selvbestemmelsen over eget land og virke,

den fyker også samme vei i korrupsjonens korridorer?

Nei. Please. En eller annen. En tøffing. En viking.

«-Dra i brekket!»