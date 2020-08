annonse

All vesentlig informasjon i den eksterne granskningen etter koronautbruddet på Hurtigruten skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Det er styreleder Trygve Hegnar som sier dette i et intervju med Klassekampen.

– Hurtigruten kommer ikke til å holde tilbake informasjon i denne saken for å skjerme seg selv eller ansatte. I min verden er det ikke sånn man gjør, sier Hegnar.

Helseminister Bent Høie (H) mener at offentliggjøring er opp til Hurtigruten selv, men legger til at det vil være av betydning for mange.

– Denne saken har imidlertid stor betydning for mange og jeg forventer derfor at Hurtigruten bidrar til å få fram kunnskap som grunnlag for endringer både hos cruisenæringen selv, men også til arbeidet med regelverket og veiledere, skriver hanm i en e-post til Klassekampen.