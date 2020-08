annonse

Karpe holder løftet om å «gi bort alt» skriver de på Facebook.

Musikkduoen skriver at de vil dele ut penger til prosjekter som bedrer situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

Første tildeling fra fondet blir angivelig i oktober 2021.

– For snart ni år siden lovte vi hverandre dette, og av alle prosjekter vi har gjennomført til nå er dette det vi har drømt om lengst. Løftet har også vært bensinen vår i møte med de som har lurt oss, utnytta oss eller stjålet fra oss. Vi er født i Norge. Vi har ikke jobba hardere, vi fortjener det ikke mer og vi har ikke gått fra 0 til 100. Ingen av oss vet engang hva 0 er. Foreldrene våre kom hit og vi fikk en sjanse. Å gi katalogen vår tilbake til mennesker som er i samme situasjon som de var, eller med et enda vanskeligere utgangspunkt, er full sirkel for Karpe. Så vi holder løftet vårt, skriver de.

– Av alle prosjekter vi har gjennomført til nå, er dette det vi har drømt om lengst. Løftet har også vært bensinen vår i møte med dem som har lurt oss, utnytta oss eller stjålet fra oss, skriver Magdi og Chirag, og sikter til sin årelange konflikt med sitt gamle plateselskap, som ifølge DN endte med at de i fjor kjøpte tilbake rettighetene til sine første fire utgivelser.

Det er ikke kjent om siste utspill på sosiale medier er et stunt for å tjene mer penger gjennom pupularitet i venstreorienterte kretser. Sosiologer har tidligere omtalt fenomenet «virtue signalling»: At man viser på sosiale medier hvor «god» man er for å oppnå større popularitet.

Karpe består av Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.