Fra mandag trer munnbind-anbefalingene i kraft i Oslo og Indre Østfold. Det mener Frp-leder Siv Jensen at Regjeringen bør ta konsekvensen av.

Jensen mener at hvis Regjeringen anbefaler noe slikt, så bør de hjelpe de som har dårlig råd.

– Dersom regjeringen kommer med en anbefaling om bruk av munnbind, er dette et godt smitteverntiltak kun for folk med god råd. Jeg mener derfor at regjeringen må gi gratis munnbind til folk med dårlig råd, som for eksempel lavinntektsfamilier og minstepensjonister, for å sikre alle har en reell mulighet til å følge smittevernanbefalinger, sier Jensen.

Munnbind-anbefalingen skal gjelde i to uker fra og med i dag.