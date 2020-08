annonse

Venstresidens morbiditet syder på Twitter etter Robert Trumps dødsfall. Samtidig viser Resetts lesere sympati med Joe Biden.

Digital likskjending

Der hvor normale mennesker uttrykker medfølelse, fryder deler av venstresiden seg over dødsfallet som har rammet Trump-familien i New York City. President Donald Trumps yngre bror Robert Trump døde 15. august etter kortere tids sykeleie.

– Det er med tungt hjerte jeg melder at min flotte bror, Robert, sovnet stille inn i natt. Han var ikke bare min bror, han var min beste venn, skrev Trump i en kort uttalelse.

Da det ble snakk om død, våknet venstresiden til liv. Mens Donald Trump sørger over tapet av broren, hagler drapstruslene mot ham.

På Twitter trender nå hashtagen #WrongTrump, hvor venstresiden – istedenfor å kondolere – beklager seg over at det var «wrong Trump», feil Trump, som avled. Aller helst burde Donald Trump selv ha dødd, mener deler av venstresiden.

Delvis fordi avdøde Robert Trump fremstilles på upassende måter, blant annet smilende i en åpen likkiste sammen med drapstrusler mot Donald Trump, og delvis fordi det hersker tvil om sinnstilstanden til flere av Twitter-brukerne, velger Resett av juridiske og presseetiske grunner å ikke gjengi innholdet i #WrongTrump.

Since President Trump's younger brother Robert passed away, things like #wrongtrump has been trending on social media platforms such as Twitter.

Hateful words like that are constantly reminding us who are on the right side of the history. #RobertTrumpRIP pic.twitter.com/Yvz3vwABRa — kuang Sheng (@kuangshengnz) August 17, 2020

Det er imidlertid flere som reagerer på den digitale likskjendingen av Robert Trump, drapstruslene mot Donald Trump og manglende respekt for sørgetiden.

– Hvorfor tillater @twitter at #wrongtrump får trende, spør en kvinne på Twitter, og sikter til at Twitter har uttalt at voldstrusler ikke tolereres.

– Kjensgjerningen at «The Wrong Trump» trender etter at presidentens bror døde, forteller alt som du trenger å vite om venstresiden, mener en mann, som dermed mer enn antyder at venstresiden er fiksert på vold, død og fordervelse.

Det venstrevridde nettstedet The Washington Post omtalte også Robert Trumps dødsfall. «Robert Trump, yngre bror av president Trump som har saksøkt sin niese, dør 71 år gammel» var tittelen på Robert Trumps nekrolog.

There is literally nothing lower than editorializing in an obituary headline https://t.co/Iy5yo80xEa — Jon Brown (@JonBrownDC) August 16, 2020

Imidlertid har Joe Bidens kampanje lagt ut en kondolanse til Donald Trump med familie.

– Mr. President, [min kone] Jill og jeg er lei oss for å høre om din yngre bror Roberts bortgang. […] Jeg håper du er klar over at vi ber for dere alle, heter det fra Biden.

– Vi er anstendigheten

Venstresiden ynder gjerne å mane sine motstandere til anstendighet. «When they go low, we go high» proklamerte Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton i forkant av sitt valgnederlag i 2016.

I praksis har venstresidens anstendighet bare vist seg å holde når de selv har overtaket. Når de derimot er på defensiven, kommer personsjikanen, skjellsordene, intimidering, fysisk vold og drapsfantasier i strie strømmer.

Siden i vinter har Joe Bidens kognitive helse raskt forverret seg, og Biden viser tegn på langt fremskredet demens. Biden skal nomineres som Demokratenes presidentkandidat og utfordre Trump i valget 3. november.

Resetts lesere har vist sympati med Biden, og har ikke uttrykt ønske om at Biden skal visne hen eller dø. Dessuten har flere fordømt at Demokratene angivelig utnytter Biden i det som begynner å ligne et morbid teater.

– Galskap. Demokratene som dytter frem Biden som presidentkandidat burde bli tiltalt for mishandling av eldre, mener «Professor Frisk».

– Partitoppene trekker i trådene og bruker den syke Biden kynisk. Han ble valgt fordi han kan kontrolleres og fungere som en trojansk hest for de radikale venstremiljøene i partiet, legger «Einar Berg» til.

– kan han fullføre presidentdebatten…mannen burde vært i omsorgsvesenet stakkars…, bekymrer «Balle Klorin» seg for.