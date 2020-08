annonse

Volden sitter løst blant venstreekstreme Antifa-sympatisører.

I sosiale medier florerer videoklipp fra Portland, av en mobb bestående av venstreekstreme tilhengere av Antifa og Black Lives Matter-bevegelsen, som terroriserer sitt lokalsamfunn. Det er særlig ett videoklipp som vekker avsky.

I det aktuelle klippet, som er lagt ut på Twitter, kan man se hvordan mobben sparker en mann, som tilsynelatende angripes fordi han er hvit, slik at han mister bevisstheten. Klippet har vekket sterk avsky og opprørthet i sosiale medier, ifølge Gateway Pundit.

#BLM & #antifa militants violently assault man after car accident in downtown Portland. This kick to the head came after several heavy blows from fists. pic.twitter.com/pyLWFOniSF — Kalen From Scriberr (@FromKalen) August 17, 2020

GRAPHIC: With the streets in downtown Portland occupied by BLM & antifa rioters, a man crashed his car. The mob pulled him out & beat him senseless in front of the passenger. He’s bleeding & unconscious. No police. Video by @livesmattershow. #PortlandRiots pic.twitter.com/jjnt5dUeb8 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 17, 2020

Ble kalt «nigger»

Offeret hadde forsøkt å kjøre gjennom Portland i sin bil, da han kom ut for en ulykke, og gikk ut av bilen, for han ble mishandlet og tvunget ned på bakken. Mens han lå nede, ble han sparket, og kalt «nigger», et rasistisk skjellsord som historisk er blitt benyttet om svarte mennesker.

Mannen ble mishandlet til blods, men politiet skal likevel ikke ha vært innblandet.

Den høyreorienterte aktivisten Tim Pool har opplyst at offeret skal ha forsøkt å beskytte to kvinner, da mobben gikk til angrep på ham.

My Fucking God He was trying to protect a trans woman and another woman so they chased his car till he crashed, pulled him out, beat him within an inch of his life… THEN ROBBED HIM https://t.co/teSDPX5Ayy — Tim Pool (@Timcast) August 17, 2020