annonse

annonse

Fem år gamle Cannon Hinnant skal ha lekt på sykkel utenfor sin fars hus da naboen, 25 år gamle Darius N. Sessoms, løp mot gutten, dro frem et håndvåpen og skjøt ham i hodet.

Tenk deg at du er hjemme alene, du fikler med mobilen, eller kanskje lager du middag. Din sønn leker på plenen utenfor huset ditt sammen med sine søsken. Han har akkurat lært seg å sykle og er overbegeistret for den nye sykkelen han fikk til bursdagen sin. Han er en «stor gutt» nå, har tatt av støttehjulene og er fryktløs bak rattet. Plutselig hører du et smell. Det er høyere enn noe du har hørt, var det et skudd? Rett utenfor huset? Hjertet ditt banker. Angsten tar tak i deg, men adrenalinet gjør at du løper ut på det som føles som et øyeblikk. Utenfor ser du sønnen din ligge urørlig. Han blør fra hodet og det lukter krutt. Søsknene skriker, de har nettopp sett sin bror bli henrettet.

Dette ultimate marerittet opplevde en familie i Wilson, North Carolina i USA søndag 9. august. Fem år gamle Cannon Hinnant skal ha lekt på sykkel utenfor sin fars hus da naboen, 25 år gamle Darius N. Sessoms, løp mot gutten, dro frem et håndvåpen og skjøt ham i hodet. Cannon ble erklært død på sykehuset .

Cannons søstre ble vitne til drapet. De er syv og åtte år gamle.

Gjerningsmannen er arrestert og tiltalt for overlagt drap. Motivet bak drapet er ennå ikke fastslått, men autoritetene insisterer på at det ikke var en tilfeldig handling. Et familiemedlem, Christina Prezioso, skriver: «Det ene minuttet nyter han livet, det neste tar alt slutt fordi han syklet innom naboens hage. 5 år gammel!»

Les også: Grusomt drap på fem år gammel gutt i USA skaper ikke overskrifter

De fleste medier i USA har etter hvert blitt tvunget til å rapportere om hendelsen, men f.eks. CNN ventet helt til 13. august før de omtalte saken sentralt. Det som er helt sikkert er at det grusomme drapet ikke ble en stor sak i de ledende, «liberale» mediene i USA. Ingen opptøyer i gatene, ingen demonstrasjoner.

annonse

Er det noen norske medier som har omtalt drapet? Kun Dagblade t innen de etablerte mediene har funnet saken interessant nok, men da uten å nevne etnisiteten på offeret og gjerningsmannen. Slik det ser ut ved et søk er det kun det alternative mediet Lykten.no og Resett som har skrevet om saken og påpekt raseaspektet.

Feil farge

Hvorfor? Kan det ha en betydning at den drepte var en hvit gutt, mens drapsmannen Sessoms var svart? Slik at drapet ikke passer inn i den politisk korrekte fortellingen om systemisk rasisme og undertrykkelse?

Hadde mediene reagert på samme måte hvis en hvit gjerningsmann drepte en mørkhudet 5-åring i kaldt blod? Svaret gir seg selv. Det ville vært den absolutt største saken i både amerikansk og europeisk media akkurat nå.

Den politiske konsulenten Ali Alexander skriver på Twitter :

«Cannon Hinnants navn vil ikke gå runden blant JournoTwitter fordi han var hvit.»

annonse

Denne mangelen på oppmerksomhet må for familien føles som om Cannon blir drept på nytt.

Men det blir verre. For enkelte utviser null sympati med den drepte gutten og hans familie. Tvert imot: De feirer drapet på sosiale medier.

Les også: Arrestert: Her presser Black Lives Matter-tilhengeren et kne mot halsen til to år gammel gutt

«Jeg driter i det, han er hvit, det er tid for hevn», skrev en person på brorens Facebook-side. Han er fra samme stat drapet skjedde. Innlegget var ikke bare sjokkerende og sårende for offeret og familien, men førte til en svært vanskelig situasjon for den uskyldige broren.

En annen skriver i en kommentar på Facebook:

«Blåste hans lille hvite privilegerte hjerne rett ut av hans hode! #BlackLivesMatter».

Dette er selvsagt bare et par eksempler, men sier likevel hvor radikale enkelte av disse BLM-tilhengerne er. Mens USAs storbyer fortsatt brenner, nesten tre måneder etter at George Floyd ble drept, så blir Cannon trolig glemt i løpet av kort tid. Og han er ikke den eneste.

Hva kan vi gjøre? Når raseriet blir for stort, særlig over de etablerte medienes manglende vilje til å fremstille balanserte nyheter om situasjonen i USA, kan man kanskje fantasere om å «ta igjen». Men vold er ikke løsningen, ikke for oss konservative. Selv om venstresidens stormtropper tydeligvis elsker å bruke vold, og deretter blir beskrevet som «stort sett fredelige demonstranter» av gammelmediene, så må vi være bedre.

Den langsiktige løsningen er å bygge opp alternative medier som faktisk omtaler viktige hendelser gjennom leserinnlegg, kommentarer og nyhetssaker. Det kan være kynisk, men penger er makt og det du kan gjøre i dag er å donere 10 dollar til Cannons minnefond og tegne abonnement på Resett. Fordi «money talks», som amerikanerne sier.