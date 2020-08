annonse

annonse

Den nye sjefen i GK beskriver godt og ærlig hva som må til for å lykkes i Norge: Du må være politisk korrekt.

Det gikk som det måtte gå. Først kom PR-sjef Hans Geelmuyden i Geelmuyden-Kiese med noen krasse og kanskje litt sleivete bemerkninger i en opphisset debatt.

Det endte i et enormt press på pr-sjefen som til slutt ble ydmyket nok til at han ble tvunget til å beklage sine uttalelser.

Heller ikke det var overraskende. Slike saker har sin egen dynamikk. Når skravleklassen, aviskommentatorer og politiske aktivister stiller seg sammen, blir det vanskelig for en pr-sjef som lever av sitt eget omdømme. Da Geelmuyden ble anklaget for «rasisme» når han uttalte at det ikke er noen ulempe å hete Ahmed om man vil søke jobb i hans mediebyrå, men at kebabnorsk ikke er godt nok», hadde han i realiteten allerede tapt. Å beklage hjalp ikke, storkunder som Ikea og LO forsvant og han risikerte å se sitt livsverk ramle sammen.

Derfor var det heller ikke noe sjokk at han kort tid etter trakk seg som toppsjef i PR-byrået.

Les også: Et av Hans Geelmuydens «hvite privilegier» er å bli kalt rasist – og deretter måtte legge seg flat (+)

annonse

Omfavner

Nå svarer selskapets nye sjef Karne Lykkebø, som er managing partner i GK Gruppen, med å omfavne woke-kulturen.

«Først av alt står det at du trenger å lese den på nytt hvert år, hver måned og hver uke. Kravene vi som samfunn stiller til organisasjoner og virksomheter endrer seg i supersonisk hastighet. Kjønn, identitet, etnisitet, ulikhet og klima er debatter som raser med stormstyrke, og tiden fra en debatt til et folkekrav er ikke lenger år, men dager. Det er som om samfunnet har fått en hær av Greta Thunberger med hver sin agenda, og med en rakettmotor på ryggen. Det betyr revolusjoner, ikke evolusjoner, som vi er vant til», skriver GK-sjefen på egen blogg.

Ikke vanskelig

Det er ikke vanskelig å se hvor hun heter inspirasjon fra. Woke betyr å være bevisst på det faktisk finnes «urettferdigheter i samfunnet, med spesielt fokus på rasisme». Ideologien bygger på at rasisme gjennomtrenger hele samfunnet og preger alle som har bakgrunn fra den hvite (unnskyld, melaninfattige) majoritetsbefolkningen. Om du har en mørkhudet (unnskyld, melaninrik) kjæreste eller kun omgir deg med venner med minoritetbakgrunn, spiller ingen rolle. Som hvit er du så gjennomtrengt av rasismen at du ikke ser det selv.

Det er denne ideologien som på rekordtid ikke overraskende har fått fotfeste i Norge, nå med applaus fra GK.

annonse

«Det er ikke lenger bare en underskog av tenåringer på internett som er «woke» – det er en stor og høylytt andel av befolkningen, som både kan flytte markedsandeler og stemmer hvis virksomheter eller politikere ikke lytter.

Og de lytter ikke. Ikke godt nok og ikke raskt nok.

Virksomheter og ledere er slett ikke raske nok til å identifisere hva som skjer rundt dem. De drar i beste fall føttene etter seg, og er i verste fall helt i utakt med samfunnet. De blir straffet, som både Hurtigruten, og J.K. Rowling har fått erfare denne sommeren.

Hvis virksomheter og enkeltpersoner vil komme i forkant av samfunnsutviklingen, og dermed kunne prege den, krever det en omfattende omstilling av tankegangen deres. Virksomhetens interessenter er ikke lenger bare eierne. De er ikke lenger bare dannede meningsbærere i ordentlige aviser. De begrenser seg ikke til politikere og embetsfolk», skriver Lykkebo.

Det er bare å ta av seg hatten og applaudere. For her har det gått fort i svingene. Og den nye sjefen i GK beskriver godt og ærlig hva som må til for å lykkes i Norge: Du må være politisk korrekt.