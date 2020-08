annonse

I sommer har gullprisen steget fra 1.685 dollar pr. unse, og nådde nylig all-time high på 2.000 dollar. Det gir seg lokale utslag i India og Kina.

Gull er en viktig del av Indias kultur og økonomi. Landet besitter en åttendedel av alt gull som er blitt utvunnet på jorden, og mange indere har derfor nytt godt av prisoppgangen som det skinnende metallet har hatt siden 7. juni.

Nylig valgte Indias sentralbank dessuten å øke panteverdien på gull, noe som gir inderne økte kredittrammer. Mens man før fikk låne inntil 75 prosent av gullets verdi, kan man nå cashe ut kontanter for hele nitti prosent av gullet som blir pantsatt.

Långivere nøler imidlertid med å følge opp sentralbankens praksis-endring. Grunnen er at gullprisen nå har nådd all-time high og derfor er sårbar for brå korreksjoner. 11. august falt prisen hele 5,7 prosent, før den spratt opp 1,3 prosent neste dag.

Det fryktes at kombinasjonen av corona-arbeidsledige indere som pantsetter juvelene sine og kraftig priskorreksjon på gullet kan skape noe så kuriøst som subprime i lån med gullpant – antakelig et særindisk fenomen. Subprime inntreffer gjerne når låntakerens nedbetalingsevne og verdien på pantet faller på samme tid.

Hodebry for gifteklare kinesere

I Kina har den høye gullprisen skapt hodebry for foreldre som skal kjøpe brudejuveler til datteren sin. Slike smykker bæres ikke bare i bryllupet, men regnes også som kvinnens medgift i ekteskapet, og er derfor et must for mange husstander.

Gullringer, -øredobber og -armbånd, herunder såkalte drage- eller føniksarmbånd, regnes som standard i et tradisjonelt kineserbryllup. Men takket være årets gullhopp kan prisen på et par armbånd à 1 tael (37,9 gram) alene bli så høy som 25.000 kroner.

– Gullprisen vil fortsette å stige på grunn av den pågående krangelen mellom USA og Fastlands-Kina. Dette gir støtte til at gullprisen vil gå videre opp til 2.300 amerikanske dollar pr. unse i løpet av de tre neste månedene, tror Jerry Jrearz i det Hongkong-baserte meglerfirmaet First Asia Merchants Bullion.

Analysen deles imidlertid ikke av alle eksperter. Nå pågår det omfattende gevinst-sikring blant dem som har vært med på gullets himmelferd siden i sommer, og deretter trengs det «mer drivstoff» før veksten eventuelt fortsetter, skriver Wall Street Journal.

